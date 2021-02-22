打疫苗明起預約 電子針卡用法後議 薛永恒：通關還是本地用 待大部分人接種再討論

明報記者 林穎茵

一二針接種日期須同時預約

屬優先組別的市民，本周五起可接種科興疫苗，包括醫護、安老院或殘疾院舍院友及職員、年滿60歲者等。薛永恒表示，預約接種疫苗的系統已準備就緒，將於明日零時零分開始接受預約。市民登入網站後，要填寫個人資料，包括姓名、身分證號碼、出生日期、可接收短訊的電話號碼等，並須同時預約第一針及第二針的接種日期、地點及時段；預約後會收到確認短訊，市民可憑短訊或列印網頁中確認預約頁面，於預約時間到場接種疫苗。在接種日前，政府亦會發送短訊提醒市民前往接種疫苗（見圖）。

德國BioNTech疫苗，以及阿斯利康和牛津大學共同研發的疫苗稍後抵港，薛永恒說，系統屆時可讓市民選擇希望接種的疫苗，系統亦會提供清單列表，讓市民一覽29間社區疫苗接種中心可接種的疫苗。

沒打第二針 防護中心聯絡

薛永恒說，市民如預約接種疫苗後臨時未能到場，可取消並再重新預約；已打第一針，想重新預約第二針亦可。如預約第一針後，市民沒有出現亦沒有取消預約，系統會在一定時間內取消兩次預約；如已接種第一針者沒如期打第二針，系統會以短訊提醒重新預約，如沒重新預約，衛生防護中心會派員聯絡。薛永恒說，政府對未接種第二針者會較緊張，因疫苗要兩劑才可發揮效用。

市民接種疫苗後，除可獲發紙本針卡，亦可透過「醫健通」或「智方便」應用程式查閱及下載「電子針卡」，「電子針卡」功能已於昨日啟用。疫苗接種計劃期間，當局會安排外展隊到接種中心協助市民下載「智方便」。薛永恒表示，「電子針卡」印有可驗證接種紀錄的二維碼，二維碼使用數碼簽署技術，資料不能竄改，以防偽冒。

公務員事務局長聶德權早前表示，「電子針卡」為日後出境提供基礎，薛永恒亦說二維碼為未來作準備，但未來用於旅遊出門，還是在香港內部的實際用法，要待大部分市民接種疫苗後才有條件討論。

「智方便」推出逾月

6.5萬登記使用

此外，「智方便」應用程式已推出一個多月，薛永恒說截至上周五，約有6.5萬已登記使用，當中超過1萬人啟用「智方便+」的數碼簽署功能，現有28個政府及公共服務可用。薛永恒預計，陸續會有商業服務於今年年中前應用「智方便」。

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676