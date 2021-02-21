拒用安心出行襲職員 麥當勞食客落網

黃大仙警區刑事調查隊第6隊何璋暉督察稱，警方經情報蒐集鎖定疑犯身分及住址，前日傍晚上門拘捕該名男子，在其住所檢獲犯案時的衣服及一部智能手機，該手機無下載安心出行應用程式。警方初步調查相信疑犯患有精神病。

上周四早上6時許，一名男子走入彩雲邨商場麥當勞，其間無掃描安心出行二維碼，職員上前拒絕他內進，並要求男子先安裝安心出行和掃描二維碼，男子情緒激動，以手機襲擊男職員後逃去。26歲男職員眼角受傷，由救護員送院治理。

10時後仍堂食 32顧客涉違限聚令

另外，食肆上周四起可恢復晚市堂食至10時，警方前晚聯同控煙酒辦在尖沙嘴巡查，發現兩間位於厚福街及金巴利道的食肆晚上10時後仍提供堂食，兩名食肆負責人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被檢控。兩食肆內共32名顧客涉違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。

前晚約8時，警方亦突擊搜查葵涌葵豐街一座工業大廈，揭發一間派對房間違反防疫規例經營，拘捕22歲男負責人，他涉無牌售賣酒類飲品及違反第599F章，12名男女涉在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反限聚令，警員向他們發出告票。昨日零時許，警方搜查觀塘鯉魚門道一幢工業大廈，發現一間派對房間違反防疫規例經營，22歲男負責人涉違第599F章，將被檢控。派對房間內15名顧客涉違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。

明報記者

（疫情第四波）