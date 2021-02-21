BioNTech -15℃可儲兩周 有利低收入國使用

【明報專訊】德國BioNTech和美國輝瑞藥廠上周五（19日）發聲明稱，其新型冠狀病毒疫苗經過新測試後，顯示可在零下15℃的較高溫環境儲存達兩星期，可望大幅簡化其運輸和儲存，有利沒超低溫儲存設備的低收入國家使用，運送往偏遠地區的物流問題也有望解決。兩家公司已將數據轉交美國食品及藥物管理局（FDA），要求FDA放寬冷藏BioNTech疫苗安排，稍後將向世界其他監管機構提出同類資料和請求。
本港購入的BioNTech疫苗有望本周供港，食物及衛生局暫未回應會否更改儲存和接種策略。
藥廠交數據予FDA
要求放寬冷藏安排
輝瑞和BioNTech原先稱其疫苗須存於零下80℃至零下60℃，以致各方須購特別設計、要不斷補充大量乾冰保持冷凍的貨櫃來運輸和儲存疫苗，對缺錢或缺技術的國家而言變相無法使用。據新研究，其疫苗可以於零下25℃至零下15℃冷藏兩周不變壞。BioNTech創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）稱，原先因為相對較晚開始做疫苗的穩定與持久測試，出於審慎考慮，故提出超低溫要求。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）說：「一旦批准，新存放選擇將讓藥房、接種中心更靈活管理疫苗補給。」
世衛：物流環境放寬
可擴接種範圍
約翰霍普金斯衛生安全中心的學者厄德爾杰（Amesh Adalja）表示，有關發現將使BioNTech疫苗可以送達世界許多欠冷凍儲存設備的地方接種。
世界衛生組織表示，放寬物流環境要求下可擴接種範圍，尤其是低收入國家。其「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）原本因缺冷藏基建等，限制分發BioNTech疫苗往某些國家。
同樣採用mRNA技術研發的莫德納疫苗，可在2℃至8℃間存放30天，而德國企業CureVac開發的一款則可在類似溫度下保存3個月。強生疫苗可用普通冷凍櫃存放兩年。
研究：注射BioNTech 28日後
有病徵病例減85%
另外，《刺血針》前日刊登兩份未經同行審視的研究。當中以色列對約9000人做的研究，指注射首劑BioNTech疫苗的15至28日後，有病徵病例減85%，無病徵個案少75%。相隔3周注射兩劑，有效率達95%。
另一報告顯示牛津疫苗相隔12周注射兩劑，有病徵病例少81%，倘連同無病徵個案，減幅為50%。
（路透社/彭博社/華爾街日報）
（疫情第四波）
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