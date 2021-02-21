BioNTech -15℃可儲兩周 有利低收入國使用

本港購入的BioNTech疫苗有望本周供港，食物及衛生局暫未回應會否更改儲存和接種策略。

藥廠交數據予FDA

要求放寬冷藏安排

輝瑞和BioNTech原先稱其疫苗須存於零下80℃至零下60℃，以致各方須購特別設計、要不斷補充大量乾冰保持冷凍的貨櫃來運輸和儲存疫苗，對缺錢或缺技術的國家而言變相無法使用。據新研究，其疫苗可以於零下25℃至零下15℃冷藏兩周不變壞。BioNTech創辦人兼行政總裁薩恩（Ugur Sahin）稱，原先因為相對較晚開始做疫苗的穩定與持久測試，出於審慎考慮，故提出超低溫要求。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）說：「一旦批准，新存放選擇將讓藥房、接種中心更靈活管理疫苗補給。」

世衛：物流環境放寬

可擴接種範圍

約翰霍普金斯衛生安全中心的學者厄德爾杰（Amesh Adalja）表示，有關發現將使BioNTech疫苗可以送達世界許多欠冷凍儲存設備的地方接種。

世界衛生組織表示，放寬物流環境要求下可擴接種範圍，尤其是低收入國家。其「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）原本因缺冷藏基建等，限制分發BioNTech疫苗往某些國家。

同樣採用mRNA技術研發的莫德納疫苗，可在2℃至8℃間存放30天，而德國企業CureVac開發的一款則可在類似溫度下保存3個月。強生疫苗可用普通冷凍櫃存放兩年。

研究：注射BioNTech 28日後

有病徵病例減85%

另外，《刺血針》前日刊登兩份未經同行審視的研究。當中以色列對約9000人做的研究，指注射首劑BioNTech疫苗的15至28日後，有病徵病例減85%，無病徵個案少75%。相隔3周注射兩劑，有效率達95%。

另一報告顯示牛津疫苗相隔12周注射兩劑，有病徵病例少81%，倘連同無病徵個案，減幅為50%。

（路透社/彭博社/華爾街日報）

（疫情第四波）