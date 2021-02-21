專家：疫苗有效率計算「有病徵感染減少比例」

薛達：疫苗「效力」取決很多因素

據美國疾控中心，疫苗有效率是指在臨牀研究等情况下分析接種疫苗群組可減少感染的比例，會以接種者及沒接種者發病率計算，減幅愈大，疫苗有效率愈高（計算方程式見表）。港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，有效率代表打疫苗後對比起不打疫苗，有病徵感染風險減少的百分比，有關數據只在一個受控（controlled）臨牀研究環境下得出，不宜過分解讀，也不能解讀為，接種疫苗就能令自己感染新冠病毒的風險降低相應的百分比。

薛達說，在現實世界中，疫苗的效力（effectiveness）取決於很多因素，例如實際接種時，長者人數或較多，會影響其效用。他說，以色列等國家已開始接種新冠病毒疫苗，相信數個月後可知實際效用。

曾浩輝：數字可當參考

不能當好實

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝昨日在商台《政經星期六》稱，每款疫苗的有效率等都是在不同人群、不同地方、不同職業人士中測試，「不是某個數大過另一個數就一定好些」，又稱情况有如兩個就讀不同學校的學生，考試的試卷不同，難以比較其考試分數，「數字可以當作參考，不能當好實」。他又說，自己住在東區，會視乎附近有什麼接種中心，接種該中心提供的疫苗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則在節目被問到科興和BioNTech有效率相差得遠，他解釋政府大半年前開始選購，當初不會知道哪種平台的疫苗有效率最高，至第三期臨牀研究出爐，自然有品牌的有效率相對高。

對於市民應如何選疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，各疫苗成效、副作用數據等都是公開透明的，每人要自己選擇，「醫生無理由幫手揀，只會話你知有A、B、C餐，A餐是美國疫苗，B餐係英國疫苗，暫時未有，C餐現在有了，科興疫苗」。他認為不應政治化，也不要給身邊人壓力，「每個人自己諗，自己做決定，不要問人打邊隻」。

（疫情第四波）