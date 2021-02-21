港台大廈強檢 天后員工確診酒樓無停業

御名軒經理稱獲通知不需停

衛署：建議停業14日

天后金殿大廈酒樓御名軒有知客確診，昨沒停業。本報致電御名軒，不願具名的酒樓經理表示本月17日收到衛生防護中心通知有職員初步確診，當晚他詢問需否停業，「佢哋話唔需要，我哋當晚已全場消毒」。經理補充，該職員於18日出院，上班後有其他同事表示憂慮，令康復的職員不開心，因此會解釋她已康復，盼大家明白。衛生署回覆稱該確診者最後上班日是2月17日，中心建議有關餐廳停業14日。

增15確診 4源頭不明

本港昨增15宗確診，當中4宗源頭不明個案包括29歲男士司機、私家醫生林家揚、居於沙田銀禧花園的70歲女子，及住秀茂坪南邨秀旺樓的主婦。

至於前日初步確診的港台24歲男助理編導昨確診，他居於上水名都羅馬閣，2月14日發病，與早前的本地個案有流行病學關連。衛生防護中心前日稱，他主要在教育電視中心工作，最後上班日為2月10日，2月5至7日曾到電視大廈化妝間，取外景服裝，與之前確診的髮型師沒接觸。港台發言人稱，因應教育電視中心員工確診，港台昨午2時至8時在廣播大廈下閘停車場安排檢測採樣流動站。

農曆新年多拜訪

許樹昌：需看本周疫情會否升

近日確診徘徊在單位數至10多宗，衛生防護中心總監林文健在商台《政經星期六》表示，目前疫情處於低水平，但農曆新年多拜訪，確診可能滯後。中大專家許樹昌在同一節目說，現源頭不明個案比例高，代表仍有隱形傳播，需留意本周疫情會否回升，市民應盡量減少除口罩的時間。

林文健稱，至本月初有20多名確診者用「安心出行」應用程式，盼隨着市民配合使用可進一步發揮效用。

（疫情第四波）