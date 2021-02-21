科委會認同 疫苗短期難達群體保護 私醫3月起供打針 部分收逾50人盼預約

【明報專訊】衛生防護中心轄下的聯合科學委員會就科興新型冠狀病毒疫苗發表暫擬共識，提出疫苗對預防病毒傳播證據有限和疫苗供應限制，短期內未能達到群體保護，委員之一許樹昌認為，如未來逾七成市民打疫苗並產生抗體，便有群體保護效應，防疫措施可放寬，盼今年底前達這目標。港府本周二會為私家醫生開簡介會講解診所打針安排，有醫生近日已接獲數十人查詢疫苗及預約，並有長者到診所查詢自己是否適合打針。
逾七成人打有抗體便有效應
許樹昌盼年底達目標
港府本周五起在5間社區接種中心及醫管局普通科診所為市民接種新型冠狀病毒疫苗，逾千參與接種計劃的私家診所尚待3月初才開始打針。家庭醫生林永和表示市民對接種反應踴躍，上周起收到較多人查詢和盼預約，過去周五和周六收到數十個電話查詢和預約，主要是相熟和過往打流感針的病人，但仍待政府公布安排，暫未能接受預約。林又稱近期有非求醫者來諮詢，主要是逾60歲長者想了解是否適合打疫苗，例如有人稱吃蝦後會敏感，不知能否接種，林向他解釋可接種；另有逾80歲長者正服薄血丸且腎功能欠佳，但平日較少外出，林則建議暫不接種。
家庭醫生關嘉美稱已收到逾50人盼預約，但市民易受正面或負面新聞影響，最終是否踴躍仍待開始接種才知。她曾遇長者認為疫苗很危險，不願接種，料與坊間疫苗資訊很多、長者易感混亂有關。據她觀察，年長和有長期病者傾向打科興，年輕人傾向打BioNTech。關嘉美屬年逾60歲的優先群組，因對滅活疫苗傳統技術的安全性有信心，加上其皮膚敏感史，故計劃打科興。
健康差長者不應接種
中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台《政經星期六》稱，健康情况較差的長者不應接種新冠疫苗，舉例疫苗若引起作嘔，而病人曾中風並有吞嚥問題，或出現吸入性肺炎。
科學委員會：
現對有效防播毒證據有限
衛生防護中心轄下的聯合科學委員會前日開會，昨凌晨就在本港用科興疫苗發表暫擬共識建議文件，包括認為現階段接種疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，且疫苗供應亦有限制，在短期內未能達到群體保護。若疫苗供應延誤，或接種率不足，更會延長非藥物干預措施，如社交距離措施。
暫擬共識亦提到，目前共識建基於已有資料，在長者身上應用的科學證據較少，需留意其成效，並要留意變種病毒株對疫苗成效的影響，及注意在第三期臨牀研究難觀察到的罕見副作用包括「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE）和「疫苗相關性增強呼吸道疾病」（VAERD）。
籲注意變種病毒株及罕見副作用
許樹昌向本報解釋，ADE和VAERD是指疫苗令自身免疫反應過度增加引發器官發炎，新冠疫苗暫沒出現，登革熱和呼吸道合胞病毒疫苗曾出現，未來要留意新冠疫苗會否有相類情况。他又在《政經星期六》稱，已開始打針的英美確診跌，以色列確診更「跳水」式下跌，有實證反映多人接種對疫情幫助大。衛生防護中心總監林文健在同一節目稱，盼疫苗供應多來源、多選擇，助提高接種率，呼籲「為自己，為家人盡快接種，可能成為我們抗疫史上的轉捩點」。