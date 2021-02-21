科委會認同 疫苗短期難達群體保護 私醫3月起供打針 部分收逾50人盼預約

逾七成人打有抗體便有效應

許樹昌盼年底達目標

港府本周五起在5間社區接種中心及醫管局普通科診所為市民接種新型冠狀病毒疫苗，逾千參與接種計劃的私家診所尚待3月初才開始打針。家庭醫生林永和表示市民對接種反應踴躍，上周起收到較多人查詢和盼預約，過去周五和周六收到數十個電話查詢和預約，主要是相熟和過往打流感針的病人，但仍待政府公布安排，暫未能接受預約。林又稱近期有非求醫者來諮詢，主要是逾60歲長者想了解是否適合打疫苗，例如有人稱吃蝦後會敏感，不知能否接種，林向他解釋可接種；另有逾80歲長者正服薄血丸且腎功能欠佳，但平日較少外出，林則建議暫不接種。

家庭醫生關嘉美稱已收到逾50人盼預約，但市民易受正面或負面新聞影響，最終是否踴躍仍待開始接種才知。她曾遇長者認為疫苗很危險，不願接種，料與坊間疫苗資訊很多、長者易感混亂有關。據她觀察，年長和有長期病者傾向打科興，年輕人傾向打BioNTech。關嘉美屬年逾60歲的優先群組，因對滅活疫苗傳統技術的安全性有信心，加上其皮膚敏感史，故計劃打科興。

健康差長者不應接種

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台《政經星期六》稱，健康情况較差的長者不應接種新冠疫苗，舉例疫苗若引起作嘔，而病人曾中風並有吞嚥問題，或出現吸入性肺炎。

科學委員會：

現對有效防播毒證據有限

衛生防護中心轄下的聯合科學委員會前日開會，昨凌晨就在本港用科興疫苗發表暫擬共識建議文件，包括認為現階段接種疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，且疫苗供應亦有限制，在短期內未能達到群體保護。若疫苗供應延誤，或接種率不足，更會延長非藥物干預措施，如社交距離措施。

暫擬共識亦提到，目前共識建基於已有資料，在長者身上應用的科學證據較少，需留意其成效，並要留意變種病毒株對疫苗成效的影響，及注意在第三期臨牀研究難觀察到的罕見副作用包括「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE）和「疫苗相關性增強呼吸道疾病」（VAERD）。

籲注意變種病毒株及罕見副作用

許樹昌向本報解釋，ADE和VAERD是指疫苗令自身免疫反應過度增加引發器官發炎，新冠疫苗暫沒出現，登革熱和呼吸道合胞病毒疫苗曾出現，未來要留意新冠疫苗會否有相類情况。他又在《政經星期六》稱，已開始打針的英美確診跌，以色列確診更「跳水」式下跌，有實證反映多人接種對疫情幫助大。衛生防護中心總監林文健在同一節目稱，盼疫苗供應多來源、多選擇，助提高接種率，呼籲「為自己，為家人盡快接種，可能成為我們抗疫史上的轉捩點」。

明報記者

（疫情第四波）