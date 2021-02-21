資科辦：偽冒「安心」嚴重交警跟進

有網民近日在討論區連登稱「我整咗個安心出行翻版」「安心回家」，任意輸入地方名稱，便能顯示如用了安心出行掃了二維碼登記進入場所的畫面。該網民2月17日在連登發聲明，「我原本只係想將自己IT學習嘅知識分享」、「此帖只以安心出行為例討論PWA相關技術，並非鼓勵任何人以此成品作任何堂食用途」。資科辦昨公布將偽冒網站交警方跟進後，上述網民傍晚在連登請管理員刪除早前有關此模仿安心出行網站的3個帖文，所有帖文隨即被刪除。

大狀：製造程式未必符虛假「文書」定義

大律師黃宇逸稱，對於製造程式者暫未看到有風險，以「虛假文書」為例，應用程式未必符合「文書」定義，使用程式亦未必符合法例上「虛假」定義，「除非有很少用的刑事罪行而我不知道」；對於使用者而言，目前《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，沒提及食客要為填寫假資料負刑責。根據「協和小學面試題目外泄案」案例，已裁定使用自己手機不會構成不誠實取用電腦罪，但他補充「警方合理懷疑你犯罪，就可以拘捕你」，故不能說完全沒有風險。資科辦提醒市民，登入或使用來歷不明網站或應用程式會構成網絡安全及泄私隱風險。

（疫情第四波）