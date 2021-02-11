首輪計劃結束 平均入住率約五成 檢疫酒店不參與次輪 月租$6580轉攻長宿

姚思榮：維持收入「無辦法中辦法」

對於首輪計劃哪間酒店入住率不足五成、政府需批出多少元補貼等，食衛局回覆，第一輪指定檢疫酒店計劃整體平均入住率約五成；如酒店於合約期總入住率低於五成，可於合約期後30日內向政府申請補貼，政府暫未收到相關申請。

奧斯酒店料海外客將跌

已有約50宗長租預訂

第二輪指定檢疫酒店昨開展，為期60天，第一輪指定檢疫酒店名單中的頤庭酒店、奧華行旅．香港仔、奧斯酒店及帝樂文娜公館無繼續參與。奧斯酒店董事長鍾偉棠稱，參與計劃是一個新嘗試，其間入住率達七至八成，但預期新春後海外訪港人數將下降，加上疫情漸趨穩定，相信客源會減，不參與第二輪計劃屬商業決定。

鍾又稱，現市區劏房月租逾5000元，大眾化價位的房屋長期供不應求，內地來港讀書的學生住宿亦不足，故奧斯酒店盼轉攻一至二人家庭的長期住宿客，並推出月租6580元的房間，兼附送口罩及每日清潔房間。他稱檢疫酒店須遵從衛生防護中心提出80多項要求，日後接待客人亦會特別注重防疫，而長期住宿計劃推出兩星期，已有約50宗預訂。

6間誤收確診者清潔費 已致歉退款

奧華酒店發言人回覆，早希望政府將旗下「奧華．時尚精品酒店．南岸」加入指定檢疫酒店名單，現該酒店被列入第二輪計劃名單，而「奧華行旅‧香港仔」首輪計劃期間幾近全滿，完成後將全幢消毒清潔，隨後主要針對長住客推出相關產品。頤庭酒店及帝樂文娜公館未有回覆首輪入住率及無參與第二輪的原因。

負責該計劃的公務員事務局長聶德權昨於其facebook專頁表示，首輪計劃有酒店收取確診者房間清潔或消毒費用，後發現有6間酒店屬誤收，已要求修正，有關酒店已就事件向旅客致歉及退款。

明報記者 羅嘉凝

（疫情第四波）