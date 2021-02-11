SARS醫局牽線設互助會 今役「政府未如上次主動」

互助會助應對骨枯 家訪免孤立無援

18年前SARS一役，逾千康復者要面對身體上的後遺症及精神上的創傷，林志釉憶述，當年曾染SARS、時任醫管局行政總裁何兆煒，以及時任醫管局專業事務及公共事務總監高永文牽頭，成立互助組織，約300名康復者和家屬加入，曾染SARS的時任新界東聯網行政總監馮康是創會會長。互助會會舉辦健康講座，助康復者應對骨枯、關節痛等；亦有不少會員出現情緒問題，互助會邀病人互相分享故事；有康復者因覺得受歧視而不願見人，互助會則上門家訪，免他們感到孤立無援。當年互助會獲熱心人捐款，又有商業機構和醫管局借出場地做辦公室和舉辦講座。

有康復者10年後仍受歧視

林志釉：令人泄氣

林志釉說，SARS康復者也面對經濟和歧視問題，他當年一度被確診，只是後來沒驗出抗體，當初放完病假即被公司以工作表現不好為由裁員；SARS爆發10周年時，有康復者上鏡接受訪問，鄰居因看過訪問，見到康復者時即「彈開」。林說：「（情况）令人好泄氣，香港總有一些人對傳染病康復者帶有歧視眼光，但康復者也是受害者。」他說雖然新冠病毒病徵、後遺症可能較SARS輕微，但今次康復者可能也面對經濟和歧視問題，例如現時大廈只要有一宗確診，就要全廈強制檢測甚至封區，或令康復者在鄰舍之間受更多歧視。

稱強檢封區或令康復者遭歧視

SARS後政府成立1.5億元信託基金，向康復者及死者家屬等提供每人最多50萬元資助；至於今次疫情，政府早前向因留院而收入減少、面對經濟困難的確診者提供一次過5000元恩恤津貼。林志釉認同政府今次對康復者的支援，不如上次主動，也可能因為今次出來發聲的康復者較少，盼社會可聽到他們的訴求。

（疫情第四波）