康復者家姐拒助開門予人清潔 做冬家人無聲氣 至親冷落不援手 病癒心難癒

明報記者 畢嘉敏 朱韻斐

康復逾月沒見面 直至一句「原來有抗體」

本港經歷四波疫情，確診數字一波比一波多，任職補習導師的謝女士在第四波染疫。去年12月，謝女士同住的友人先發燒，隨後她亦開始發燒。她憶述，住院初期高燒至38℃、39℃，亦現乏力、嘔吐等，令她難受的還有至親的態度。她說，政府可派人上門清潔，故拜託住在附近的家姐幫忙開門，但家姐卻說沒保護衣而拒絕，「咁又係嘅，屋內未消毒，係人都驚……好唔開心，原來親人都會咁樣，原來有呢個病，啲人係咁睇我哋」。

經過大約半個月治療，謝女士在冬至出院，以往每周到姊姊家中吃飯，過時過節也會和大哥大嫂等共聚，但這個冬至，家人都沒提出一齊吃飯，出院當日，謝女士和同日出院的同住友人買外賣回家吃。之後一個月，家姐都沒邀她到家吃飯，也沒到訪謝女士的家，後來家姐的女兒在家人WhatsApp群組中說了一句「原來姨姨有抗體，仲好過我哋」，家姐才再邀請她到家中吃飯。

補習家長推辭 「仲可唔可以上門補習㗎」

除了家人目光，謝女士在工作上也遇到歧視。她說，染疫前為20多名學生上門補習，另也會為其他學生網上補習，出院後她打算暫停上門補習一段時間，並逐一向家長交代，「有啲會有feedback（回應）『遲啲先啦』；有啲完全無feedback；有一個可能唔知我哋有抗體，話『其實你仲可唔可以上門同人補習㗎』，又令我好down（失落）」。她計劃找工作，但擔心因曾染疫而不獲僱主聘用。

不敢走出區外 常夢見躺醫院

覆診遇同路人「一齊傾偈好好多」

謝女士說，出院後首個月一直悶悶不樂，經常夢見自己仍躺在醫院病牀發燒、嘔吐的情景，她住在大圍，一直都只敢在寓所附近活動，不敢走出大圍。雖然她在出院時已驗出有抗體，但仍擔心外出會再染疫，也擔心會傳染他人，直至到威院覆診時遇到數名覆診的康復者，交流中醫資訊，又談到各自在公司遇到歧視的情况，才令她感到自己不是孤立的，「見到佢哋好開心，一齊傾偈好好多」。她說，早前覆診時，醫生說不少病人都現抑鬱，轉介她到精神科治療。

她現在只能為學生網上補習，收入只及疫情前的兩成，政府為經濟受影響的確診者推5000元津貼，她申請了兩個月仍未獲發，即使獲發也只是「好過無」，她盼政府推免息貸款，助康復者渡難關。政府將免費為全民接種新型冠狀病毒疫苗，她說因為怕副作用，暫不考慮打針。

醫學會擬設互助組織 正聯絡機構

勞福局：沒計劃設信託基金

本港至今已有逾萬名曾染疫者康復，醫學會病人組織聯絡委員會聯席主席陳子泰正與中大合作，邀請康復者成立互助組織，盼了解他們遇到的情緒、經濟和健康等問題，再研究可如何協助，他正聯絡不同機構，盼獲得有心人捐款。

本報向勞工及福利局查詢，會否成立類似SARS時協助康復者和家屬的信託基金，或提供免息貸款協助新冠病毒康復者，勞福局回覆稱，現沒計劃就新冠病毒設專項信託基金。發言人說，去年11月已推5000元恩恤現金津貼，在特別和緊急情况下，而其他經濟援助均不適用或未能即時提供時，可與社署及非政府機構聯絡，申請相關慈善或信託基金，以獲得直接及臨時援助。

（疫情第四波）

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