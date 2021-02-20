泛民批整頓 建制冀回正軌

民建聯葛珮帆認為政府是做得太遲，稱檢討報告反映港台「無王管」，批評梁家榮履職5年半失職失責，港台「弊病叢生」，冀李百全助港台重回正軌。

葛珮帆：弊病叢生 毛孟靜：難捱下去

曾任傳媒的立法會前議員毛孟靜稱，當特首點名批評港台時，她已認為港台難以捱下去、林太冀梁家榮離職。她稱政府從來有意打壓、整頓港台，強調公共廣播概念是獨立編輯自主、無商業或政治壓力，惟檢討報告建議包括採訪要層層上報，加上商經局長邱騰華稱港台不能以編輯自主為擋箭牌，正正是對港台施壓，她對港台前景傾向悲觀，料當局有意令市民認為港台「係咁先」、收視及收聽率下跌，便以浪費公帑為由關閉。

民主黨副主席林卓廷相信，梁家榮遭提早解約是因不願事事聽命政府高層、執行政治任務，批評政府以無新聞專業知識和經驗的政務官李百全出任廣播處長，料會將執行政治任務凌駕專業領導，銳意全面打壓港台，相信港台將走入寒冬中最嚴寒的日子，未必能像以往專業報道新聞。