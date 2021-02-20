梁家榮離任 政府發稿無感謝 商經局：招聘台長收41申請無一適合

學者：不懂編輯自主對政府是好事

中大新聞與傳播學院講師系梁麗娟稱︰「香港的資深廣播人、傳媒人點會無？問題（那個人）是否政府覺得可以履行政府想要的改革。」她稱，政府希望改變港台的管理及問責文化，由面向觀眾變成向政府問責，「一個完全不懂編輯自主的人，可不需要理會（編輯自主），亦不覺得重要，（對政府）是一件好事」。

有40多年傳媒經驗的梁家榮於2015年接替政務官鄧忍光出任廣播處長，令港台重回傳媒人執掌。有員工憶述，梁就任初期港台及社會未有重大變化，梁較少插手前線，其時只有《城市論壇》接獲較多不同意見，梁上任之初適逢主持謝志峰退休，改由蘇敬恆接任，梁最初曾親到現場觀看節目，除讚揚蘇敬恆外，沒對節目多加意見。

自2019年6月反修例運動後社會撕裂，民意相左，公眾、特別是建制派的目光投向港台，節目《左右紅藍綠》、《頭條新聞》遭投訴不實指控警方及辱警，通訊局裁定投訴成立及發嚴重警告。梁家榮去年出席立法會會議，備受建制派議員抨擊，梁說誠心向受冒犯者致歉，他亦曾公開表示無意再續約。

政府昨發新聞稿稱與梁家榮在雙方同意下提前解約，稿中無感謝或讚揚梁。被問到梁提早完約可否獲約滿酬金，梁卓文未有正面回應，稱按公務員人事管理安排的機制和程序處理。

梁告別員工：也無風雨也無晴

梁家榮昨透過電郵向港台員工告別，開首引先秦逸詩《驪駒》「驪駒在門」（即臨別在即），形容與港台同事「同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內」。他又寫道「寵辱無驚，去留無意」，文末引蘇軾《定風波》︰「也無風雨也無晴」，該句蘊含「無官一身輕」、自心不受外界干擾等意。

邱騰華：是否有廣播經驗就一帆風順？

對政府委任沒傳媒經驗的李百全接任廣播處長，商經局長邱騰華表示：「是否有廣播經驗的（處長）就一帆風順？沒經驗是否不能執行《約章》賦予的權力？」