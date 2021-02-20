報告批港台沒按規「主動」徵詢顧委會 約章提「可」徵意見沒提「主動」

倡「建更積極合作伙伴關係」

檢討報告在「編輯管理及投訴處理機制」一章指出，港台一直沒有按約章規定，就關乎編輯方針、節目標準及質素的事宜，「主動向顧問委員會徵求意見」，又稱按近年顧委會的會議紀錄，廣播處長似乎沒有如約章要求，「積極向顧問委員會徵求意見」。報告建議廣播處長應與顧委會「建立更積極及合作的伙伴關係」。

翻查約章的「顧問委員會及其與港台的關係」部分，未有要求港台或廣播處長需「主動」或「積極」向顧委會徵求意見，只提到廣播處長「可」就有關港台節目編輯方針、節目標準與質素及社區參與廣播等事宜徵求意見。

稱削顧委會角色 林大輝：沒充分匯報投訴

檢討報告批評港台欠缺有質素的投訴報告及分析，令顧委會角色一直被削弱。顧委會主席林大輝表示，留意到報告指出港台的編輯管理及投訴機制存在不少漏洞和缺陷，其中「最遺憾」的是港台沒有向顧委會充分匯報投訴事宜，令該會角色「一直被削弱」。他又說，報告顯示港台不少編輯管理工作和向顧委會提交的報告「是馬虎的」。

上任顧委會主席半年的林大輝表示，曾翻查過往紀錄，並向部分委員了解，得知該會一直要求港台提供有關投訴的資料，包括投訴數目、投訴是否成立、港台如何跟進等，「但找不到資料」，顧委會因此不能就實際情况給予意見。

記協：成員屬委任惹聯想政府指點

香港記者協會認為，報告提到需要加強顧問委員會的角色，惟該會成員均由政府委任，「不難令人聯想委員會代表政府對港台的管理及運作指指點點」。記協指政府倘有意加強港台向公眾問責，應擴闊港台原有的節目顧問團的代表性。

明報記者