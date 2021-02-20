官員暗斥聘王宗堯演出 指製作人員「缺風險意識」

指嚴重依賴合約工CAT II 否認削人手

根據報告，截至去年8月1日，港台有400名全職及兼職合約員工，以及逾1800個CAT II、共3000份合約，2019/20年度用於CAT II的費用約7100萬元。商經局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文表示，最初核准的CAT II服務範疇包括臨時藝人、唱片騎師、編劇、撰稿員和資料蒐集員，但現有76個工種，又批評Cat II合約直接由製作單位批出，或造成利益衝突、私相授受風險。被問到是否有意削減港台人手？梁否認，稱要「規矩做番好啲」。

王：唔係無罪假定咩？

梁卓文又不點名表示，港台公共事務組一年多前曾批出CAT II合約予一名「眾所周知」涉犯嚴重刑事罪行的演員，涉事製作人員「唔覺有咩唔妥」，梁稱該製作人員完全缺乏「風險意識」。翻查資料，港台《頭條新聞》去年初聘用演員王宗堯演出，當時他涉闖入立法會正被控；其後王參演另一港台節目《獅子山下2020》，他演出的單元因其案件已進入司法程序而被抽起。王宗堯昨在facebook回應稱「唔係無罪假定咩2020年前？乜咁早就唔係行普通法啦」。

戴健文：CAT II價低聘用有規範

曾智華：無法聘公務員職 只能聘合約工

5年前退休的前副廣播處長戴健文表示，港台自1930年代按運作需要聘請臨時或短期員工，即現時的CAT II，後期聘用人數增加，例如劉家傑、陳志雲擔任節目旁述等。他稱CAT II的費用一般低於市價，舉例他退休前，深宵清談節目主持每次收費只有200至300元。他補充，CAT II至1980年代較有規範，要先由製作部員工提交申請，再由部門轄下、不參與節目製作的中央行政組決定是否聘用，強調不時有申請被拒，而他作為管理層，亦要定期檢討CAT II人數、開支等。

港台前節目主持曾智華在facebook回應，表示政府報告是「公我贏、字你輸」的荒謬邏輯，稱政府「陰乾港台」，港台不能請公務員職，只能外判服務及請合約員工去製作足夠節目，主事官員是「扮唔知，更屈成罪證」。