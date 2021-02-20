報告促加強上報 工會：突發採訪怎追問港台：將研究跟進 記協憂「行政」為名箝編輯自主

商務及經濟發展局去年7月成立專責小組檢討港台管理及管治，檢討內容涵蓋6個範疇，包括編輯管理及投訴處理機制、衡量及評估服務表現、香港電台工作人員管理、財務管理、物料供應及採購、以及資訊科技管理。

指處理投訴欠透明存角色衝突

商經局長邱騰華昨日表示，《港台約章》指明港台有編輯自主，但不能只「單單以傳媒機構自居，或以編輯自主為由」，偏離《約章》對其公共廣播的要求。他稱已將報告交港台管理層跟進，並要求港台訂立優先改善項目及工作時間表等。港台回應表示，將認真研究及跟進建議。

報告批評，港台處理投訴機制欠透明，稱由被投訴節目的製作人員或單位處理投訴，有角色衝突。邱騰華表示，通訊管理局裁定針對港台節目的投訴成立後，「每次都是接受（裁決），然後節目下架」，稱港台沒正面處理以確保不再犯。

「投訴成立後每次都是節目下架」

邱騰華：未確保不再犯

中大新聞與傳播學院講師系梁麗娟表示，檢討報告按政府的分析框架而成，包括要建立問責機制、部門間的協調等。她認為，港台需重新摸索作為「公共廣播」的角色，「或成為無晒尖銳聲音的港台」，但她認為，市民會明白港台，建議港台嘗試更多新路向。

趙善恩：不提獲獎節目侮辱專業

港台節目製作人員工會主席趙善恩批評，檢討報告內容矛盾、理據薄弱，形容為「欲加之罪，何患無辭」。報告提到的「必須上報制度」，趙稱若編輯須按報告建議「層層上報」，並花費大量人力物力做檔案，反問若記者採訪時須文字上報提問，「當遇到突發情况時，怎能即時追問公眾關注的議題？」她又表示，眾所周知港台製作的節目獲獎無數，公信力有目共睹，但報告隻字不提，只力數港台表現不濟，覺得很侮辱專業。

記協對報告內容表示極度關注，擔心局方藉報告提出的問題，透過新任命的廣播處長全面控制、監督港台，以「行政」之名，箝制編輯自主，又憂慮報告的建議令港台僅餘的編輯自主也蕩然無存。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，通訊局已裁定多宗對港台的投訴成立，認為不應把編輯自主、新聞自由與港台的管治及管理混為一談。