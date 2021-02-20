政府斥港台管理缺失 空降AO接掌 梁家榮提早離職 工會：檢討報告如亂棍打死港台

稱李百全將力保港台遵《約章》

政府新聞稿無提「編輯自主」

政府昨公布港台高層任命，新聞稿稱李百全將「致力確保港台全面履行《香港電台約章》（《約章》）」，沒提及「編輯自主」。另一政務官鄧忍光2011年出任處長時，政府發稿稱鄧致力將「確保港台編輯自主得到適當保障」。政府2015年公布梁家榮接任港台時，新聞稿也無提及「編輯自主」，稱「深信他（梁家榮）定能帶領香港電台面對未來的挑戰」。

促加強編輯問責處長決策角色

商務及經濟發展局去年7月成立專責小組，由首長級政務主任丁葉燕薇任主任，成員除了港台助理廣播處長張健華，其他是從未公開身分的現職公務員或退休後服務合約僱員。商經局昨召開記者會，公布港台管治及管理檢討報告，批評港台編輯管理制度有缺失，建議加強廣播處長作為港台總編輯的角色，須加強編輯管治，建立穩健流程及「必須上報制度」，清楚界定各編輯層級的編輯責任及問責性，「並強調總編輯在制度中的決策角色」（見另稿）。

商經局長邱騰華表示，當局對港台有期望，認為廣播處長既是港台的總編輯，亦是部門首長帶領整個港台團隊，期望港台能從「從制度上、從履行《（港台）約章》上做好工作」。

民政職系無傳媒經驗 李與建制派熟稔

政府同日發新聞稿，表示原本8月才約滿的廣播處長梁家榮，「雙方同意後提前解約」，政務官李百全3月1日起接任廣播處長。翻查資料，李百全曾任財庫局首席助理秘書長，2006年協助時任財政司長唐英年撰寫財政預算案，同年任時任特首曾蔭權的副私人秘書。李自2013年進入民政職系，有官場中人形容他為「醒目世界仔」；亦有曾與他共事的人說，李任職民政職務期間正值建制派掌控各區區議會之時，稱李不時出席區議會活動，與建制派區議員熟稔。

李百全是繼鄧忍光後，第二名政務官任廣播處長。對比鄧忍光2011年出任廣播處長，其時有兩名副處長，其一為任職港台多年、「紅褲子」出身的戴健文主理節目，另一是政務職系的戴淑嬈，主理發展；李百全下月1日履新後，暫只有同為政務職系的馮建業任副處長，馮建業亦被指為是延長港台員工利君雅試用期及對她重啟調查的負責人。

政務官任正副處長 工會：官僚取代專業

對於正、副處長均屬政務官，港台節目製作人員工會主席趙善恩認為，二人均沒傳媒製作經驗，屬「官僚取代專業精神」，工會會持觀望態度。趙善恩又認為，港台檢討報告屬「欲加之罪何患無辭」，令人感覺政府「想用亂棍打死港台」，認為事件反映編輯自主蕩然無存。

政府今次任命的新聞稿，未有如10年前任命鄧忍光時，註明「會致力確保港台編輯自主得到適當的保障」，改為提及李「致力確保港台全面履行《約章》」。中大新聞與傳播學院院長李立峯認為反映「論述轉化」，表示10年前政府仍注重港台編輯自主等公營廣播的文化性理念，但近年無論是特首、高官「都只是講《約章》」，認為政府透過行政程序及規章箝制傳媒自由，以嚴謹的守則規管及收緊製作彈性。但他補充，《約章》開首章節亦有提及編輯自主，難單單透過新聞稿字眼判斷政府與港台編輯自主「背道而馳」。

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