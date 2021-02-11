科興100%防重症 最低有效率不達世衛要求

據顧問專家委員會審批科興疫苗的報告，科興疫苗有效率為50.65%，即可減少50.65%的有病徵感染個案。報告亦提到，科興疫苗針對輕微病徵的有效率為83.7%，針對中度至嚴重個案的有效率為100%，針對重症有效率為100%；不過，針對重症有效率的「95%置信區間（confidence interval，CI）」下限為16.93%，未達世衛要求的置信區間下限為30%。

此外，報告稱若第二劑疫苗相隔21日或以上接種，有效率可升至62.32%，但該數據的95%置信區間下限為13.91%，同樣未達世衛要求。

許樹昌：因數據樣本不足

顧問專家委員會成員許樹昌解釋，95%置信區間，即95%個案當中最低和最高的有效率，其中最低有效率未達世衛要求，是因為有關數據樣本不足，可理解為有「信號」顯示可達相關有效率，但需增加樣本數目才能最終確定。

至於科興疫苗安全性，除顧問專家委員會日前提到的吉巴士綜合症和面癱等嚴重副作用，科興審批報告亦提到該疫苗每10萬人約有6.2宗過敏反應（hypersensitivity）。早前的BioNTech疫苗審批報告提到，該疫苗每100萬人約有11.1宗嚴重過敏（anaphylaxis），即每10萬人約有1.1宗。許樹昌解釋，科興提供的過敏反應範圍較闊，包括輕微及嚴重過敏，要向科興索取更多資料，才能判斷科興疫苗引致的過敏情况是否較BioNTech嚴重。

（疫情第四波）