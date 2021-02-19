疫苗每針資助私醫80元 西醫工會斥刻薄

不可另收費 不合格者接種不獲資助

文件又稱，合資格者如在同一診所接種兩劑疫苗，政府對第二劑疫苗資助則120元。私家醫生須查核接種者是否合接種資格，倘沒查核而令不合資格者接種，政府不會提供資助。

公務員事務局長聶德權昨被問接種誘因時稱，接種疫苗後檢疫安排、進入處所或跨境出行的安排會否放寬或轉變，專家會探討及給予建議，重申需科學為本。他相信措施有空間調整，但具體如何調整，要視乎專家意見。對於市民打針意欲，他認為非一成不變，去年普及社區檢測起初有很多猶豫，數月後大家都想去檢測，相信大家認清情况會改變。

自由黨黨魁鍾國斌表示，新冠疫苗生產時間較短，理解市民會擔憂可能有副作用，政府若想更多人接種達群體免疫，應提供誘因，例如接種者來往中港內地可豁免14日檢疫，方便做生意及家庭團聚的人。

香港總商會昨回應稱，疫苗接種是恢復正常商業運作及跨境往來的重要一步，鼓勵總商會的企業會員協助僱員盡快打針。該會會員公司僱員約100萬人，佔本地勞動人口約三分之一。

工會：私醫接種意欲不高

醫護人員屬優先接種群組之一。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，協會沒正式統計醫護意願，同事一般會重視疫苗科研數據，各人可自由決定接種哪款疫苗，即使首階段不接種，不代表永遠不接種。她傾向接種BioNTech疫苗，但亦要視乎疫苗運送至本港的流程是否恰當。楊超發說私家醫生接種疫苗意欲不算很高，相信較年長醫生接種意欲會較高。

（疫情第四波）