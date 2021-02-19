疫苗每針資助私醫80元 西醫工會斥刻薄

【明報專訊】逾千名私家醫生下月初起可協助注射新冠病毒疫苗，據政府向參與私家醫生所發文件，每劑可獲80元資助，醫生不可另向接種者收任何費用。西醫工會會長楊超發形容政府資助額非常低及「刻薄」，僅比社區接種中心營業者每劑72元資助多一點，診所接種疫苗涉不少成本，包括安排人手登記及觀察，每劑資助應至少100元。
不可另收費 不合格者接種不獲資助
文件又稱，合資格者如在同一診所接種兩劑疫苗，政府對第二劑疫苗資助則120元。私家醫生須查核接種者是否合接種資格，倘沒查核而令不合資格者接種，政府不會提供資助。
公務員事務局長聶德權昨被問接種誘因時稱，接種疫苗後檢疫安排、進入處所或跨境出行的安排會否放寬或轉變，專家會探討及給予建議，重申需科學為本。他相信措施有空間調整，但具體如何調整，要視乎專家意見。對於市民打針意欲，他認為非一成不變，去年普及社區檢測起初有很多猶豫，數月後大家都想去檢測，相信大家認清情况會改變。
自由黨黨魁鍾國斌表示，新冠疫苗生產時間較短，理解市民會擔憂可能有副作用，政府若想更多人接種達群體免疫，應提供誘因，例如接種者來往中港內地可豁免14日檢疫，方便做生意及家庭團聚的人。
香港總商會昨回應稱，疫苗接種是恢復正常商業運作及跨境往來的重要一步，鼓勵總商會的企業會員協助僱員盡快打針。該會會員公司僱員約100萬人，佔本地勞動人口約三分之一。
工會：私醫接種意欲不高
醫護人員屬優先接種群組之一。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，協會沒正式統計醫護意願，同事一般會重視疫苗科研數據，各人可自由決定接種哪款疫苗，即使首階段不接種，不代表永遠不接種。她傾向接種BioNTech疫苗，但亦要視乎疫苗運送至本港的流程是否恰當。楊超發說私家醫生接種疫苗意欲不算很高，相信較年長醫生接種意欲會較高。