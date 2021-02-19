昨增8確診 多一消防局中招

葵涌消防群組續擴 港台增一初確

本港周一、周二連續兩日錄得單位數確診，周三回升至16宗，昨日跌至8宗，另有約10宗初步確診。昨日3宗源頭不明個案，包括兩名家庭主婦，分別住在大埔88廣場和深水埗崇德樓；另一人是圓玄護養院的護理員，住在秀茂坪邨秀程樓。

葵涌消防局昨增一名28歲男消防員確診（第10818宗），他曾於2月6及9日在該局當值，2月9日曾到荔景消防局待命，2月10日早上休班後沒上班，2月15日發病。該消防局再多一名密切接觸者確診，為13歲無病徵女子（第10819宗），居於元朗大生圍，是首名確診消防員（第10793宗）的密切接觸者。

此外，一名駐守荔景消防局的消防人員確診，該人員2月4日在葵涌消防局當值，曾到荃灣消防局待命；2月7、10及13日在荔景消防局當值，14日早上休班後沒再上班。曾於2月3日至16日在荔景消防局工作的140多名人員要檢疫。

此外，繼日前有港台髮型師確診，港台教育電視中心一名助理編導昨晚接獲衛生署通知初步確診。該員工2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，其間有戴口罩。港台表示，中心今早會做深層清潔及消毒。港台亦稱會按照政府指引，安排相關員工檢測或隔離，繼續協助追尋可能密切接觸者。

土瓜灣8廈執法 65人違強檢令

政府2月10日向土瓜灣美景街8幢大廈發強制檢測公告，九龍城民政事務處昨聯同警方、衛生防護中心、醫療輔助隊執法行動，由昨早約7時40分開始，約11時10分結束。有關居民被要求出示檢測結果電話短訊或相關證明。政府共檢查約790人，其中約65人違反強制檢測公告，政府已向有關人等處定額罰款5000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內檢測。

（疫情第四波）