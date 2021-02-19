華大16假陽性 政府半月後始公布 當事人遭錯送院 食衛局華大致歉

8涉學校檢測 4為天恆邨強檢

食物及衛生局昨公布，公共衛生化驗服務處覆檢於1月29日、2月1及2日進行的檢測結果時，發現由華大檢測為初步陽性的樣本中，有樣本呈陰性，經醫管局重新採樣亦呈陰性，涉16宗假陽性個案，其中8宗為教職員及學校宿舍員工於1月29日進行的特定群組檢測，4宗來自天恒邨恒樂樓居民及訪客於2月1日的強制檢測，餘下4宗涉流動檢測站及社區檢測中心的樣本。

報告：或人為原因、環境污染

局方稱非常重視事件，華大2月11日向衛生署提交報告，分析可能出現的失誤包括人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染，並提出糾正和改善措施。

翻查紀錄，恒樂樓居民及訪客2月1日起接受強制檢測，當時共2單位、8人確診，其中一個單位一家七口染疫，政府翌日宣布圍封大廈。當區區議員王百羽表示，恒樂樓被封區前、即強檢翌日下午，已有八九成居民完成檢測，當局當晚「再殺落來」，不止擾民更影響區議會運作。

華大稱內部調查 為所有陽性覆檢

食衛局表示，去年11月中至今年2月14日期間，全港共做376萬次檢測，5142宗陽性，佔0.14%。受影響市民曾被送往醫管局設施，確認陰性後已出院，被送往檢疫的密切接觸者亦已離開，發言人對受影響市民表示抱歉。

華大向所有受影響者致歉，並稱已即時就事件展開內部調查及呈報事件，亦按時交報告予衛生署。華大會為所有陽性樣本覆檢，防止事件再發生。

明報記者

（疫情第四波）