停業70天損失百萬 戲院復開首日四成入座

高先戲院看頭場 戲迷斥政策冇用

戲院昨日復業，ACX Cinemas總監黃永峯透露，停業至今員工無減薪、無放無薪假兼續交租金，共損失7位數字。戲院復業後只能入座五成，黃稱復業首日有四成入座率，認為表現相等於過往疫情前的六、七成入座率。他又說，本周六日的銷情不錯，尤其是全按摩座椅的影院。

電影公司高先電影（Golden Scene）於堅尼地城吉席街2號的高先電影院昨開幕，不少市民專程到來觀看頭場《狂舞派3》電影。戲迷區先生以人手填寫個人資料，稱覺得安心出行App不安全，又認為政策「冇用」，稱市民若用另一手機掃描，有人確診亦難以追蹤，直斥政策擾民；一對姓王情侶稱因擔心個人資料被竊，同樣以人手登記資料，認為目前可選擇以人手登記尚可接受。

按摩業總會籲政府勿再一刀切停業

另外，薀莎水療負責人黃紅櫻表示，最近一輪停業70天損失過百萬，對於重開十分期待。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，防疫措施為業界帶來「小麻煩」，「如果我哋盡可能做到最好，客人要走（不願配合）我哋都接受」，但認為大部分客人會理解。他又希望將來政府能和業界多溝通，「不要再一刀切（停業）」。昨早11時薀莎水療有約10多名客人，有客人不欲使用安心出行，以手寫登記資料。

（疫情第四波）