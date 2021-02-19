麥當勞顧客拒用安心出行 手機砸職員

昨晨6時許，一名男子走入彩雲邨商場麥當勞，其間沒有掃描安心出行二維碼，職員上前拒絕內進，及要求男子先安裝安心出行App和掃描二維碼，男子情緒激動，以手機襲擊男職員後逃去。26歲男職員眼角受傷，由救護員送院治理。警方把案件列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝一名20至30歲、身高約1.75米、中等身材的涉案男子，他案發時身穿深色衣物。麥當勞回應表示對事件深表關注，會全力配合調查，又稱高度重視僱員的安全。

12歲童：下載程式比較方便

另外，在炮台山康澤花園麥當勞，昨有中年男子不懂使用安心出行，多次把整部手機直接拍在二維碼上，需兩名員工協助，用了5分鐘才能進入；12歲趙同學一直以其他二維碼掃描程式掃描，後來經過員工指示後下載程式。問她為何不填紙登記，她稱：「如果我下載咗應用程式之後就唔使寫紙，比較方便」。

六旬婦忘記帳號未能下載

在元朗區豐裕軒大快活，80歲黃伯伯打開一個連鎖集團的儲積分程式「yuu」，問職員是否用此程式；60歲李女士想下載安心出行程式，但忘記下載程式帳號的密碼，導致未能下載，只能花時間登記資料。她批評政府擾民，食肆已很多防疫措施，「咩政府嚟？食嘢都咁麻煩，有無了解過老人家有困難？」

（疫情第四波）