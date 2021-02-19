食客不掃碼留英文名 有餐廳毋須登記

食客自製個人資料紙條 職員拒收

本身經營咖啡室的許先生，昨午光顧位於旺角的囍運冰室時自備個人資料紙條，惟職員拒絕接收，亦無要求使用安心出行或登記資料。許稱家中有長者小孩，擔心他們不懂使用二維碼，故自製表格。許先生經營的咖啡室早前有確診者到訪須停業14日，損失至少一半生意，他認為政府要求食客登記資料是好事，但不排除有客人留假資料，惟餐廳無法控制。

囍運冰室至昨午5時半共有23名顧客填寫個人資料，大部分人均留英文名，有一名顧客留下僅7個數字的電話號碼，食客亦可在表格上看到其他客人資料。職員易小姐說，「啲客入嚟我叫佢掃（二維碼），佢唔掃唔通我趕佢出去？咁樣好易同啲客起衝突」，但當她得知餐廳有可能被罰停業後，即時着進入餐廳的客人掃描二維碼。

顧客只留姓氏 職員：唔知佢填咩

同區另一間餐廳四寶食堂，亦有食客無登記資料便入內堂食，食客蕭小姐已下載安心出行，但她由入餐廳直到結帳離開，其間都無職員要求她掃描二維碼或登記資料。四寶食堂徐經理說，大部分食客均有使用安心出行，餐廳預備一本簿供食客填寫個人資料，但至昨午4時無人填寫，訪問期間有顧客未有登記資料便入內堂食，經理稱「唔寫（資料）都招呼佢入嚟，冇辦法喎，顧客至上」，但他說不知道餐廳有可能因此被罰停業。同街明苑粉麵茶餐廳職員賀女士表示有食客只留下姓氏「張」及電話號碼，「政府叫做咪做，都係佢（客人）填，我哋都唔知佢填咩」。

元朗麵店：七成填紙三成掃碼

元朗阜財街大雲吞麵食負責人林先生說，其店多長者光顧，昨日很多食客沒有安裝安心出行，七成食客手寫登記資料，三成人二維碼，不少人需職員協助下載程式，「第一日比較混亂」，但為開放晚市堂食只能配合。林先生續說，部分長者聽力不佳或「唔識字」，填資料及用程式有困難，有食客則只填姓氏，店員無法求證，質疑措施成效。

不做晚市少四成生意 黃店擬推早市

灣仔漢堡包「黃店」Burger Home負責人周先生稱，不信任安心出行，也不欲顧客填資料，憂慮因政治取態會被政府針對，若被放蛇，發現有人亂填或填錯資料會被罰停業。他說如不做晚市會少四成生意，考慮加推早市彌補。另一間「黃店」和記餐廳負責人石小姐表示，本身餐廳營業至7時，憂慮如有客人虛報資料要負責，權衡後決定不做晚市，預計生意少逾一成，「良心同錢，自己去衡量囉」。

（疫情第四波）