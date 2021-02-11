陳肇始稱外賣要掃碼 政府澄清：不用 食肆掃碼措施「朝令夕改」 醫生：外賣堂食最好分開排隊

陳肇始：當市民進處所要掃碼

政府：外賣不掃碼可接受

翻查資料，陳肇始2月11日在商台節目被問及買外賣需否掃描安心出行二維碼，她確認進入餐廳範圍就要掃碼。直至昨午，陳肇始回應傳媒仍說「不是在於你去買外賣或者有其他行為」，當市民進入一個處所便要掃碼。食衛局新聞組回覆本報查詢時，均指明「除只購買外賣的顧客外」，處所負責人有責任確保顧客已透過處所提供的方式登記資料，政府憲報亦有類似說法。政府發言人回應傳媒查詢時澄清買外賣者戴口罩及停留時間較短，不掃碼是可以接受（見表）。食環署深夜再發新聞稿時亦跟隨政府發言人說法。

實測外賣轉堂食 坐半小時無人提醒

本報兩名記者昨日分別到訪兩間連鎖快餐店實測，分別是旺角西洋菜南街的麥當勞分店及元朗青山公路榮光大廈的肯德基分店，上述兩店均列明買外賣毋須掃碼或登記資料。記者向店員稱買外賣，進店購買食物後坐下堂食，其間無職員再提醒或詢問有否掃二維碼。兩名記者分別在店內逗留半小時至45分鐘，離開前補回掃描安心出行二維碼。

就外賣轉堂食無職員理會一事，麥當勞回應稱已發放指引予前線同事，若顧客由外賣轉為堂食，同事會協助顧客掃描二維碼或登記資料。肯德基回應稱，昨是措施生效首天，將繼續配合防疫措施，為員工提供相關培訓及支援。

店員門外教下載 有市民「竄」入

另外，部分連鎖店昨午一度要求買外賣亦需掃碼或登記資料，結果要「朝令夕改」。記者在元朗青山公路豐裕軒的大快活分店視察，職員稱外賣亦要掃碼，下午茶時段一度有約10人在門口等候職員協助下載安心出行，兩名店員應接不暇，個別市民趁機「竄」入收銀處。記者晚市時再到訪，店方已更改措施買外賣者毋須登記。旺角美心MX分店職員在午市及晚市仍要求買外賣者需掃碼或登記資料。

大快活回覆稱，每間分店已增加至少兩名員工協助堂食客人登記資料，若客人眾多，其他員工亦會幫忙。美心集團回應稱，政府澄清後，買外賣顧客入旗下食肆時毋須使用安心出行或登記，已與各分店職員溝通。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，政府及店家應堵塞「外賣突然轉堂食」的漏洞，否則「走漏」部分市民，有確診個案時難做個案追蹤。他認為，政府未考慮連鎖店可能多人逗留買外賣，及外賣轉堂食的可能。他建議政府提醒店家管理外賣轉堂食食客，外賣堂食最好分開排隊。

梁子超：聚集下載安心增染病風險

呼吸系統專科醫生梁子超認為，安心出行個案追蹤功能有限，未能做到定位及距離感應，不知手機使用者接觸史，加上「掃唔掃（二維碼）又唔知，亂填資料亦唔會知」，「唯一功效就係逼市民下載程式」。他認為，若市民下載程式令多人在店前聚集，染病風險反增，建議政府只要求逗留時間較長的晚市食客掃碼，減少對食肆及市民的影響。

明報記者

（疫情第四波）