「倘出事家屬定追究院方」 稱疫苗資訊複雜 院舍籲政府派員解釋

安老協會：家屬冀接種恢復探訪

代表私營院舍的安老服務協會主席陳志育表示，最初擔心早期僅一款疫苗到港，令院友未能選擇，形容現時有兩款疫苗選擇是「好消息」。他曾向院友及家屬了解，他們最關注疫苗的安全性及副作用，希望在安全情况下盡快接種，以盡快恢復探訪或容許家人帶院友外出。

陳表示，曾向10多間私營院舍了解，不少院友或院友家人對傳統的滅活疫苗技術較安心，故傾向打科興疫苗，加上普遍院友較體弱，亦擔心BioNTech技術較新，長者副作用可能較多。他個人認為，科興疫苗毋須稀釋，儲存溫度及運送要求也會較適合在院舍接種，同時不排除有些較精靈及能走動的長者亦可由家人陪同，到社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗。

憂BioNTech副作用 傾向打科興

經營安老院及殘疾院舍的中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英稱，疫苗資訊非常複雜，政府必須交代清楚疫苗的產地、製作過程、接種程序、疫苗安全性等。他說不少住在院舍的長者或殘疾人士都有長期病，院友與家人會關注各款疫苗可致的副作用、哪些人不適合接種。

李說自己都未能很清楚了解疫苗，遑論院友與家人，一旦有院友接種疫苗後有事，「家屬一定會追究院舍，將矛頭指向院舍」，認為政府有需要派專業團隊向院舍、院友及家人詳細解釋疫苗，讓院友與家人有足夠知識，作出合適選擇。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，樂善堂朱定昌頤養院管理人員早前與社署就注射新冠疫苗一事交流，若獲邀請，樂意參與計劃。她說院舍過往有注射流感疫苗經驗，加上專業醫療團隊協助，相信能配合接種安排。

（疫情第四波）