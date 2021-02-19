指全民打科興難群體免疫 專家料口罩戴多兩三年

衛署：接種人口門檻 國際未有定論

衛生署長陳漢儀昨表示，要到多少比例人口打了疫苗才有群體免疫，國際上未有定論。食衛局長陳肇始則說，「現階段的數據告訴我們，愈多人打愈好；至於要多少百分比，需要時間才知道要去到什麼數字」。

科興疫苗整體有效率為50.56%，1000多人的數據顯示，相隔21日或以上打第二劑，有效率升至約62.3%。港大公共衛生學院教授高本恩表示，即使全港人口接種有效率為62.3%的疫苗，亦不能達最少三分之二人口的群體免疫，市民仍要戴口罩、保持社交距離，當局亦要繼續檢疫等措施，「我們將不能回復正常」。他預計，日後或研發出有效率更高的疫苗，曾接種科興疫苗的人可在2022或2023年補種加強劑，或可提升免疫水平。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，群體免疫受不同因素影響，包括接種時間、其後抗體水平不同及病毒變種，參考流感例子，市民要反覆打針或反覆感染才能達群體免疫。他說難透過打一次疫苗建立群體免疫，料數年才達到，市民未來兩三年或要繼續戴口罩，但部分措施或可適度放寬。

指港疫情多涉超級傳播

何栢良倡聚焦為群組接種

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，群體免疫指一定人口有免疫，可減爆發，新冠病毒患者每接觸50至60人，大約會傳給2至3人，如半數接觸者能免疫，或可減至傳給1人或少於1人，病毒便會消失。不過，他說現有爆發不是1傳2至3人模式，而是跳舞群組等少數群組主導疫情，八成個案由超級傳播引起，要防範這爆發性傳播，有關群組的群體免疫，比整體人口疫苗接種率更重要。

何說英美及以色列等的策略為「防死傷」，集中為容易致命人口打針，以色列四成人口已打針，60歲以上達八成；內地則主力「防輸入」，優先為相關工作人口接種；香港採取處兩者之間的混合策略，算是好策略。他認為本港無法有七成人打針，建議重點防群組爆發，為地盤、食肆、公共交通及指定處所等員工及會死傷人口全部打針；年輕市民也可隨長者打針，盡快在家庭內有七成人打針，便可在家庭防疫。

（疫情第四波）