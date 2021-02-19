科興下周五可打 長者數據未足 年屆60歲者 科學委會今商建議接種否

科興周二可預約 BioNTech未有期

首批100萬劑科興疫苗料今午5時半抵港，BioNTech疫苗預計於本月底前有首批100萬劑抵港。政府將在全港18區的29間社區疫苗接種中心、醫管局轄下18間普通科門診及1500間私家診所為市民打疫苗。政府現先安排接種科興疫苗，下周二開放網上預約，最快下周五起在5間社區接種中心和醫管局普通科門診打針，3月初擴展至私家診所。BioNTech疫苗則要在全港24間接種中心接種，政府昨未公布開始接種時間。

5群組240萬人先接種 料需兩月

兩款疫苗首批共有200萬劑抵港，預計可為100萬人接種，政府安排5類優先群組先打針，包括醫護、60歲或以上長者、院舍員工等（見表1）。公務員事務局長聶德權表示，5類優先群組預計有240萬人，預計首兩個月會先為他們接種，之後擴展至18至59歲長期病患者，然後才到60歲以下其他市民。

林鄭：料將打科興 社署擬下月派員赴10院舍接種

此外，社署下周會向安老院舍和殘疾人士院舍院友發信，詢問接種疫苗意向，預計3月開始派外展隊先到10間較大型院舍為院友接種科興疫苗，之後會再考慮是否在院舍接種BioNTech疫苗。

特首林鄭月娥昨在facebook表示，預料將會打科興疫苗。聶德權昨在記者會引述林太稱，特首會聯同司局長接種首先抵港的疫苗。另有立法會議員透露，議員於下周一下午5時半在中央圖書館接種科興疫苗。

衛生署轄下聯席科學委員會上周建議，嚴重體弱長者如安老院舍的長期臥牀長者，以及特別年長的組別、如85歲以上者，接種BioNTech疫苗前要由醫生評估。至於科興疫苗，據疫苗顧問專家委員會報告，藥廠列出五大禁忌人群，包括孕婦、未控制的嚴重長期病患者等（見表2）；報告也指出，科興疫苗針對60歲或以上長者、生育年齡女性等數據不足，至於有關群組應否接種科興疫苗，衛生署長陳漢儀昨稱要由聯席科學委員會決定。

許樹昌：參考一二期數據判斷

孔繁毅：按科學原理 長者孕婦應可打

聯席科學委員會今午將開會討論科興疫苗接種建議，其中新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌認為，藥廠列出禁忌名單，因缺相關群組的接種數據，故藥廠暫不建議接種，委員會今日會討論有關群組能否接種。至於數據不足的60歲以上長者等，許說會參考科興第一二期臨牀研究數據來判斷。

聯席科學委員會另一成員、疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和認為，若藥廠列明屬禁忌的群組，則未必適合接種，至於長者等，要視乎有否疫苗推出市場後的接種數據等資料，相信建議60歲以上長者可接種的機會較大。

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，根據疫苗科學原理，60歲以上長者、孕婦等應可打科興疫苗，相信是因為藥廠沒有相關數據才不建議接種，這些群組最終能否接種，要視乎聯席科學委員會的決定。

明報記者

（疫情第四波）

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