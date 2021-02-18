採樣站有迫爆有冷清 飲食業界促加強宣傳

今26流動站 部分員工專設

徐德義：毋須心急驗

多區檢測中心或採樣站昨午繼續人頭湧湧，黃大仙睦鄰街遊樂場臨時採樣站中午約200人「打蛇餅」；油麻地梁顯利社區中心午飯時間後甫開放，便有逾百人湧至排隊。不過，昨午4時尖沙嘴文化中心外的臨時採樣站就沒人排隊。

徐德義說，為應付需求，昨起增設多個流動採樣站，共22個流動採樣站，其中11個專為食肆或指定處所員工而設，今日再增加4個站。他提醒員工可到港鐵站、郵局或診所取深喉唾液樣本包，已增至每日5萬個。被問到大批人在檢測中心排隊會否造成傳播風險，他認為太多人聚集並不理想，冀透過增加採樣站及員工預約檢測等方法解決問題。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，員工需時排隊檢測，倘處所復工或食肆恢復晚市，更難抽時間檢測，會影響人手，故不少老闆要求員工復業前檢測。他認為政府應加強宣傳新設的流動檢測站位置，讓更多人知道；長遠員工需每兩周一檢，社區檢測中心不足應付，政府應定期在多區設流動檢測站。

（疫情第四波）