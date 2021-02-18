兩確診者曾拜年 一人半百親友檢疫 專家指放寬時機不好 籲勿「報復式」堂食

昨12宗本地 八成源頭不明

昨日12宗本地個案中有10宗源頭不明，佔83.3%，是自去年11月18日以來新高。當中兩人是食肆員工，包括荃灣海壩街都好小廚茶餐廳一名廚師，其11名同事須檢疫；另外，旺角廣華街廣發商業中心地下亦有食肆員工確診，9人須檢疫。

一名發病逾一個月的72歲老翁（第10808宗）亦屬源頭不明。他上月15日發病，看過3次中醫，平日多飲茶，發病後多到屯門富泰商場的羊城火鍋海鮮酒家。2月15日，他感非常不適入屯門醫院，當時病毒數值為41，並驗出抗體。

荃灣旺角有食肆員工染疫

屯門飲茶常客 病發逾月始確診

踏入牛年第6日，昨現兩宗頻頻拜年的源頭不明確診，其中居於紅磡維港‧星岸2座的34歲男子（第10802宗）於2月14日發病，13、14日均外出，包括到親戚位於元朗葡萄園的寓所，近50人被列密切接觸者。另一名居於黃大仙安利大廈的36歲男子（第10807宗）亦多次拜年，他13日發病，年初一至初三（12至14日）曾到黃大仙竹園北邨柏園樓、帝峯豪苑、竹園南邨富園樓、沙田迎海第1期2座等。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，有個案曾多次拜年，幾日來活動已牽涉數十人。她說拜年聚集得久，並會除口罩進食等，均會引致傳播。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，疫情第四波上次反彈前不明個案升至一半，昨逾八成個案源頭不明，反映防疫措施不到位。他認為今起放寬晚市堂食時機不好，長假後沒放寬已有可能反彈，現於危機日子大膽放寬，每枱兩人變4人，料疫情會反彈，是否大反彈視乎有無認真防疫，現有小店及自助餐措施形同虛設，有自助餐十幾人長枱中間放隔板，又矮又擋不了，如這類情况多，相關傳播鏈會重來。他奉勸市民若報復式堂食，「隨時食到自己中招」。

何栢良：近期15%病發7日後確診

何又稱，本港持續現不明個案，因不斷有患者遲檢測，近期15%本地感染者在病發7日後確診，另因追蹤不夠快和不夠徹底，除了居家及工作接觸，還透過運動、拜年、生日會等傳播。

呼吸系統科專科醫生梁子超相信未來數日涉拜年的確診會陸續出現，跨家庭拜年可短時間造成大型傳播網絡，加上不少處所復工，都令疫情有反彈風險。他提醒市民勿報復式消費，自助餐及大型春茗尤其高危。

昨再有兩名病人離世，其一屬歌舞群組、患長期病的57歲男病人（第7021宗），他去年12月7日入院，兩度被轉至深切治療，至昨午12時05分離世。另一名68歲有長期病男子（第9438宗）因初步確診，1月14日被送往那打素醫院，同日轉送威爾斯親王醫院深切治療部，經治療後病毒抗體呈陽性，衛生署於2月5日解除其隔離令。病人其後繼續在深切治療部留醫，延至昨晚6時42分離世。

（疫情第四波）