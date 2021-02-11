10億基金 打疫苗死傷最高賠300萬 傷賠多過死 將立會申款

政府：任何一款獲批 高官即接種

食衛局副局長徐德義昨在疫情記者會被問會否接種科興疫苗，他沒回答。政府新聞處回覆稱，特首已表示只要有任何一款疫苗在港核准緊急使用，她和問責團隊會第一時間接種。

顧問專家委員會前日建議緊急使用科興疫苗，科興發言人昨回覆，預計100萬劑疫苗可於明天由北京空運抵，生產線24小時運作，優先處理香港訂單。至於適用的接種群組，衛生署轄下科學委員會原定2月25日開會，消息指不排除會提早。

科興100萬劑明運抵

委會最快今呈最終報告

顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，委員會最快今天向港府提交建議緊急使用科興疫苗的最終報告，待政府批核。他說本港提供多種技術平台的疫苗，接種率對於群體免疫相當重要。

立法會財委會下周五（26日）將討論涉10億元的新冠病毒疫苗異常事件保障基金，行政費會從中扣除，立法會文件無交代金額。負責評估疫苗副作用的專家委員會參考歐洲及世衛等資料，通過兩份清單，分別列明15種「異常事件」，包括面癱、橫貫性脊髓炎等，以及46種關注事件，包括失味覺或嗅覺等。據悉專家會不時檢視清單，現未盡錄潛在嚴重副作用。

申索須醫生證明專家評估

40歲劃線賠償有別

接獲上述清單所列嚴重異常事件報告後，受影響者須有醫生證明及獲專家評估未能排除與疫苗有關，並在打最後一針起計兩年內申索，才可獲保障金。40歲以下死者每人最高可獲250萬元，40歲或以上可獲200萬元；40歲以下傷者最高可獲300萬元，40歲或以上250萬元。

仍可追討疫苗廠 不享雙重保障

文件提到，獲保障基金賠償者仍可追討疫苗製造商，惟不會獲雙重保障，如獲法院裁決可獲賠償，先前獲保障基金的保障金會從該筆賠額中抵銷。本身是律師的病人政策連線主席林志釉稱，如已獲政府300萬元，其後成功向疫苗廠索償1000萬元，便要還300萬元給政府。至於傷者賠償金額比死者高，他推斷與事主離世後不需長期承擔醫療負擔有關。

文件提及18區疫苗接種中心會提供BioNTech，其他兩款疫苗（科興及牛津疫苗）則在私家醫院和診所接種。有知悉計劃的人透露，除了醫管局、衛生署及港大營運的疫苗接種中心，另有逾14個私營醫療機構或團體有意參與，包括康健國際醫療集團、卓健醫療、盈健醫療、百本醫護、香港創新醫療學會和護士團體等，亦有多間私家醫院申請參與。首階段運作的包括醫管局7個接種中心。

18區接種中心供BioNTech

私院診所打科興牛津

荃灣港安醫院稱已就荃灣接種中心向政府申請。消息稱聖德肋撒醫院、仁安醫院均申請營運接種中心，兩院截稿前未回覆查詢。養和醫院稱接受政府邀請設兩個注射中心，位於養和醫院及筲箕灣養和東區醫療中心。港怡醫院稱在院內設接種中心的申請獲初步接納。聖保祿醫院及中大醫院亦申請於院內設接種中心。

明報記者

（疫情第四波）

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