內地拒收 待遣返者持行街紙滯港 留港數月兩女確診 議員促與內地協商

明報記者 何郁慧

兩名居於美麗都大廈並持有「行街紙」的女子日前確診，她們另一名居於華源大廈的朋友其後也確診。入境處早前證實，3名中國籍女子因違反入境條例被捕，等候遣返期間獲發行街紙，她們分別報稱去年7至10月期間來港。

因港疫情反覆延遲或拒收

據了解，入境處以往經新屋嶺辦事處遣返內地偷渡者，但受疫情影響，遣返程序遇到困難。綜合兩名港府消息人稱，內地當局有鑑於本港疫情反覆，一度拒絕或延遲接收違反香港入境條例而須被遣返的內地人，入境處向有關人等發「行街紙」，讓其暫時留港。據悉，延遲遣返的情况已持續一段時間，部分人已留港逾半年仍未被遣返。

入境處昨回覆查詢時，沒正面回答內地當局是否拒絕接收被遣返者，亦沒回覆向未被遣返者發出的「行街紙」數字，僅表示由去年至今年1月底，已遣返3854人回原居地，包括2368名內地居民。入境處表示受疫情影響，鑑於部分國家或地區航班或其他限制，處方會按現行羈留政策和個別個案情况，考慮是否羈留等候遣返的人，而獲准擔保者會獲發「行街紙」，必須遵守有關條件，包括定期報到。

涂謹申：港人仍可往內地

不明為何不能遣返

立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，留意到有非法入境者持「行街紙」滯港並確診的特殊問題，建議入境處、保安局與內地協商機制，在安全情况下將有關個案送返內地，比他們持行街紙在港「周圍行」理想。

民主黨涂謹申表示，目前港人經過隔離和檢測仍可返內地，稱如內地並非完全禁止來自香港的人入境，不明白為何不能安排遣返。

（疫情第四波）