學校紛部署全面復課 仁愛堂屬校最早3．1 最遲3月中

有幼園擬3．1復課 教學不逾兩小時

幼稚園校長蔡麗芳表示，該校計劃於3月1日全校回復面授課堂。她說學界、家長等都擔心學校是否可以應付大批學生回校，故希望農曆新年假後用一周時間了解意見及確認回校上課的學生人數，以作安排，「家長都要視乎學校防疫措施，才有信心讓小朋友回校」，不過該校人數較少，而復課後會盡量維持不多於兩小時的教學活動，亦不會除下口罩吃茶點，相信可以處理。

荃灣商會朱昌幼稚園校長兼教聯會副主席林翠玲稱，教師應以身作則保護小朋友，故全校教師趁下周一（22日）K3學生復課前會做檢測，他們可選擇昨今兩日交樽，或明天回校領取由學校蓋章的登記表去社區檢測中心，「試一次個流程」，下周再要求教師做多一輪檢測，以達3月1日全校復課之要求。

教協理事梁秀婷稱，開辦全日班的資助幼稚園或私校較傾向全校教師檢測復課，她解釋網課效果始終不及實體，若學生退學影響學校學費收入及所獲資助，需平衡家長讓子女返學訴求。本身是幼稚園校長的她稱，下周一起會先安排三分之一學生回校，觀察疫情會否反彈才決定之後全校復課安排。

有校長質疑不接受快速抗原測試

中學方面，直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安說，該校暫擬於3月全校回復面授課堂，部分學校甚至已安排下周一全面復課，着教職員農曆新年假期間檢測。他說，教育局目前不接受快速抗原測試，但社區檢測中心預約爆滿，處處現人龍；而部分教師仍存疑慮，不希望到檢測中心檢測，認為政府既然有在不同場合採用快速抗原測試，是次復課亦應接納有關檢測方式。他說不少學校仍持觀望態度決定復課安排，因假期後確診個案若持續於低水平，當局應考慮在沒有前設下全面復課。

明報記者

（疫情第四波）