葵涌消防局疑小爆發 一染疫消防曾參與封區

昨8宗確診 近3月首沒記者會

去年11月19日開始，衛生防護中心每天舉行疫情記者會，昨改以新聞稿交代疫情。本港昨增8宗確診，包括兩宗由菲律賓抵港外傭；本地及相關個案有6宗，一半源頭不明。當中一名駐守葵涌消防局的53歲消防隊目2月4日起頭痛、咳嗽和喉嚨痛，10天後（14日）到博愛醫院求診，他居住元朗大生圍；另有一名家庭主婦及8歲女童確診。另外，本地相關個案中，一名89歲男居住牛頭角彩頤居A座，翻查資料，日前確診的源頭不明79歲婦，曾於11日到該大廈探親友。

爆疫消防局逾70人送檢疫

消防處發言人表示，一名駐守葵涌消防局的休班消防人員2月14日因輕微咳嗽、發燒和頭痛等，自行前往博愛醫院求診，同日接受深喉唾液測試，當晚初步確診，翌日凌晨被送往屯門醫院。他於2月6日和9日在葵涌消防局當值，至10日早上休班後未有上班。他在9日當值期間，曾短暫到青衣和青衣南消防局待命，其間一直留在消防車內。他沒有參與任何檢疫中心或封區檢測工作。

發言人續說，另一名與他同隊的葵涌消防局人員亦染疫，已入院隔離治療。他於2月6日及12日在葵涌消防局當值，13日最後上班，另曾於4日晚上參與碧街封區檢測行動，其間穿著全套個人防護裝備。葵涌消防局70多名曾於2月1日至14日當值的消防處人員，均被列為密切接觸者須檢疫，部分人員已入住檢疫中心。

此外，昨增兩人離世，有長期病的82歲女患者1月19日病發，翌日入院，延至昨早11時許不治；另一名救世軍南山長者之家81歲女院友死亡，她在該院舍一名院友確診後，1月31日因發燒入院，至昨晚離世。本港至昨日累計195名確診者離世。

（疫情第四波）