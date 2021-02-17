地盤試行陰性證明 有工人被拒入 港鐵地盤閘口 未人人量體溫

港鐵回覆本報查詢表示，為配合建造業議會及香港建造商會的呼籲，會展站地盤承建商將要求進入地盤的工程人員及工友，必須持有14日有效檢測陰性證明才能進入地盤，有關措施明日起逐步實施，並於下周一全面推行。港鐵又稱，去年起承建商已要求所有進入會展站地盤的工程人員及工友，必須量度體溫及填寫電子健康申報表，並於進入地盤時出示申報結果，已敦促承建商嚴格執行措施。

業界籲增檢測中心

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤昨在港台《千禧年代》表示，部分工人因趕不及在社區檢測中心網上系統預約，或因上了年紀不懂在網上預約檢測，只能到中心即場排隊輪候，但額滿未能檢測；他任職的地盤有兩三名工人因昨早未有陰性檢測證明而未能開工。

香港建造業總工會理事長黃平亦表示，有工友昨因未有陰性檢測證明而被拒進入地盤，稱社區檢測中心額滿而無法檢測，建議政府延長社區檢測中心服務時間或增加檢測中心，讓工友可即日完成檢測並盡快獲得結果。

（疫情第四波）