憂長者客不懂掃安心 食肆紙筆記資料

位於油麻地的大安茶冰廳，開業50多年，老闆陳先生自言年紀大，早前不懂如何申請「安心出行」二維碼，要兒子協助申請；二維碼張貼以來，未見過有客人掃描，「啲客個個都係老人家，老人家邊識搞呢啲嘢」，唯有用紙筆記錄每個客人的資料，又質疑政府是想取得市民個人資料。

上海街一間曾被列入受限區域的粉麵檔，昨午只有一名侍應，負責人陳先生則在廚房工作，他稱已吩咐員工多留意食客是否使用「安心出行」，「人手就咁多，睇到盡量睇，盡做㗎咋」。他又說早前封區令生意減少近七成，即使恢復晚市，料對生意幫助不大。

多店準備「安心出行」以外方法

尖沙嘴炊公館於facebook專頁表示，明天起會於入口放置資料收集箱，並提供紙筆供顧客寫低個人資料；「大渣哥茶記」上周日在facebook表示，其店會展示連接Google Form的二維碼，讓顧客留下姓名及電話，「大家唔使share同一支筆寫嘢，減低感染風險」。兩店均稱資料31天後會銷毁。

深水埗大南街一間酒吧餐廳負責人陳先生表示，恢復晚市堂食稍為「鬆綁」，但憂慮或出現第五波爆發，只能「見步行步」，不會準備太多食材，又質疑「安心出行」會令食客卻步，準備好為顧客人手登記。太子「黃店」翠麗餐廳負責人葉先生說，早前不斷有食環署及消防處人員「滋擾式巡查」，已有心理準備會被執法部門針對是否有使用「安心出行」。葉表示晚市生意一般佔全日生意額六成，將準備額外一半食材應付需求。

（疫情第四波）