食肆可4人飯敘 限聚2人維持 堂食可至晚十 須掃安心出行或登記資料

健身中心美容院可重開

陳肇始：盡快尋求行會放寬限聚

陳肇始表示，周四起所有體育處所、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所、遊樂場所、遊戲機中心等可重開；食肆堂食可至晚上10時，最多4人一枱。相關處所及食肆負責人須遵守最少兩項新增措施，包括顧客進入處所或食肆前，須以「安心出行」應用程式掃描二維碼，或登記姓名、聯絡電話、到訪日期和時間，並保留紀錄31天。此外，處所及食肆負責人須安排員工自2月11日起，每14日接受一次病毒檢測。

若處所未遵從相關措施，須停業3、7或14日；若食肆未遵從，則堂食時間只能到傍晚6時，並只能2人一枱，為期3、7或14日。至於如何衡量3、7或14日，陳稱會考慮風險因素，政府稍後交代。

食肆不開晚市 毋須按新防疫要求

若食肆不重開晚市及維持2人一枱，陳表示只需按早前防疫要求，毋須強制食客使用「安心出行」應用程式或登記資料，以及毋須要求員工檢測。

至於《第599G章》「限聚令」，暫維持最多2人。陳肇始表示，限聚令須獲行會通過才可修改，會於短時間內尋求行會批准放寬至4人。

此外，政府亦會要求提供晚市堂食的食肆及部分室內處所安裝更有利通風的裝置，以改善通風情况，有關要求稍後亦會納入防疫措施清單。

黃傑龍：要求顧客掃「安心」最難

對於食肆放寬至4人一枱，但限聚令維持2人，呼吸系統專科醫生梁子超表示，理解行會未能於農曆新年假期開會，以致兩項措施有不同。他認為，若未能在年初七前修改限聚令，便會出現在餐廳出來時須分開走的尷尬情况。他又說復工、復課、復市前，政府應加大檢測能力，截斷傳播鏈，若及後有跨家庭接觸，網絡式傳播風險會大增。

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍昨透露，上周四多個飲食業商會與食環署討論新加的措施，包括確保食肆通風達每小時6次換氣量、員工須每14日取得檢測呈陰性的證明，以及要求顧客使用「安心出行」記錄出入資料或登記個人資料。

黃稱尤以要求顧客用「安心出行」或登記個人資料最難做，為迎合要求，集團旗下餐廳每張枱都將貼上「安心出行」二維碼，並在門口擺放登記卡及收集箱，每日會將當天收集的登記卡封存於公文袋，保存期間不翻閱。

明報記者

（疫情第四波）