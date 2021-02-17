撩鼻拎樽排長龍 專家憂礙有病徵者檢測

陳肇始：將增檢測人手口水樽供應

陳肇始說，有見近日檢測需求增加，會於日內將樣本收集包由每日供應4萬個增至5萬個或以上，派發地點不變；社區檢測中心名額增至2.6萬個以上，並已增加人手；政府亦會增加流動檢測站，以分流各行業的檢測需求。

派發機「上唔切」檢測包 職員用手派

本報記者昨日到3條港鐵線共8個有樣本收集包派發機的港鐵站觀察，包括港島線的西營盤站、灣仔站、北角站、筲箕灣站，將軍澳線的調景嶺站，以及觀塘線的牛頭角站、太子站及何文田站，其中西營盤站、北角站、調景嶺站、筲箕灣站都出現機上「無貨」需要補充的情况。調景嶺站職員表示「補貨補到手軟」；西營盤站職員郭小姐稱忙得「12點返工，到3點都無時間飲水」，不過「有源源不絕嘅貨（檢測包）」，盼公司能增加人手；筲箕灣站職員甚至表示「上唔切」，索性自行派發，着市民「畀八達通卡我睇」就可以取一個樣本包。

不過，對於要做檢測的相關行業市民而言則帶來困擾。有不願具名、在酒店工作的職員為同事取了20多個樽，他認為「最好政府檢測中心可以有多一點位，同事可以去就最好」。地盤工人何先生表示「幾麻煩都要做，撩鼻（檢測）太多人了，去過黃大仙（檢測中心），真的很多人」。在西餐廳工作的郭先生說：「自己上網book（預約）過，呢幾日都無位。但如果呢幾日唔攞，之後都可能趕唔切。」

梁子超倡專人到工作場所派樽

梁子超昨日在港台節目稱，近日檢測者多數是工作需要，社區檢測中心大排長龍，或令有病徵、有暴露風險的人未能檢測，過年後復工復課，疫情有可能反彈。建築等行業員工要檢測後才能上班，他認為政府不應要求特定行業的員工到社區中心檢測，應派專人到工作場所收樽派樽，除了14日做一次，還要鼓勵員工在兩次檢測期間一旦出現病徵，要盡快檢測。

（疫情第四波）