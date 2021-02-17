接種網上預約 長者優先兩陪同者可打

郵局屋邨辦事處協助預約

食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權昨晚與私營醫療機構開會，簡介接種中心的運作情况。出席會議的康健國際醫療集團營運總監梁國齡向本報表示，昨晚會議歷時約兩個半小時，引述當局表示，為方便預計疫苗數量，接種的市民須網上預約，當局理解部分長者未必懂得上網，故郵局及屋邨辦事處會提供協助。

梁國齡說，60歲或以上長者、醫護人員及長期病患者等均屬優先接種群組，屆時接種中心開始營運後，該類人士可到中心接種疫苗。年滿60歲長者的最多兩名同行照顧者可同時接種，相信陪同長期病患者的照顧者亦適用。他說，市民接種後需觀察15至30分鐘，沒有救護車駐守接種中心，當局會提供消防處熱線，並提供訓練予參與計劃的醫護。

他續稱，每個中心只提供一款疫苗，政府營運的中心有10多個接種站；私家醫院內至少有7個接種站。康健營運的將軍澳體育館會提供15個接種站，初步醫生已足夠，正招聘護士，預料每日最多可為2500人接種，部分規模較大、設有18個接種站的中心，他相信每日可為3000人接種。

創新醫療學會創會會長劉少懷表示，照顧者亦須網上登記；當局亦設團體預約安排。

陪同者接種須滿16歲

政府昨日在香港文化中心召開3場簡介會，向參與接種計劃的公務員等簡介接種安排，陳肇始及聶德權曾到場打氣。有參與簡介會的人透露，疫苗接種預料3月開始，接種中心遍及18區，確實接種日期未定，參與計劃的公務員將被安排每星期工作3天半，每日從早上8時半工作至晚上8時半，共12小時，薪金津貼將按其原有職級的薪酬點按比例發放。至於可同時接種的兩名照顧者，不包括未滿16歲或手持「行街紙」的人。

梁子超：陪同者接種或無需要

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，陪同者接種疫苗是否涉及「打尖」要視乎疫苗供應量，如數目足夠，「從便利市民角度看，沒有問題」；若不足，則「問題大點」。他相信，政府此舉是預期疫苗認受性「未必咁高」而作出的安排，認為到接種中心的長者「識行識走」，陪同者接種的安排未必有實際需要。

公務員事務局發言人表示，昨日安排了3場簡介會，向參與疫苗接種中心工作的約2000名公務員及醫護人員，簡介中心的運作模式和注意事項。接種疫苗的優次安排仍在敲定中，當局會適時公布詳情。

（疫情第四波）