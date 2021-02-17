接種網上預約 長者優先兩陪同者可打

【明報專訊】港府正籌備新型冠狀病毒疫苗接種工作，有望3月初開展接種。政府昨日向公務員、醫護人員，以及營運疫苗接種中心的私營醫療機構簡介疫苗接種中心的運作模式。有參與會議的醫生透露，接種市民須網上預約，郵局及屋邨辦事處亦會協助登記，不接受即場接種（walk-in）；60歲或以上長者屬優先接種群組之一，同行的最多兩名照顧者可同時接種，但不適用於未滿16歲的青少年及兒童。有關接種紀錄會上載「醫健通」平台，市民亦會獲發一張印有QR code的針卡。
郵局屋邨辦事處協助預約
食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權昨晚與私營醫療機構開會，簡介接種中心的運作情况。出席會議的康健國際醫療集團營運總監梁國齡向本報表示，昨晚會議歷時約兩個半小時，引述當局表示，為方便預計疫苗數量，接種的市民須網上預約，當局理解部分長者未必懂得上網，故郵局及屋邨辦事處會提供協助。
梁國齡說，60歲或以上長者、醫護人員及長期病患者等均屬優先接種群組，屆時接種中心開始營運後，該類人士可到中心接種疫苗。年滿60歲長者的最多兩名同行照顧者可同時接種，相信陪同長期病患者的照顧者亦適用。他說，市民接種後需觀察15至30分鐘，沒有救護車駐守接種中心，當局會提供消防處熱線，並提供訓練予參與計劃的醫護。
他續稱，每個中心只提供一款疫苗，政府營運的中心有10多個接種站；私家醫院內至少有7個接種站。康健營運的將軍澳體育館會提供15個接種站，初步醫生已足夠，正招聘護士，預料每日最多可為2500人接種，部分規模較大、設有18個接種站的中心，他相信每日可為3000人接種。
創新醫療學會創會會長劉少懷表示，照顧者亦須網上登記；當局亦設團體預約安排。
陪同者接種須滿16歲
政府昨日在香港文化中心召開3場簡介會，向參與接種計劃的公務員等簡介接種安排，陳肇始及聶德權曾到場打氣。有參與簡介會的人透露，疫苗接種預料3月開始，接種中心遍及18區，確實接種日期未定，參與計劃的公務員將被安排每星期工作3天半，每日從早上8時半工作至晚上8時半，共12小時，薪金津貼將按其原有職級的薪酬點按比例發放。至於可同時接種的兩名照顧者，不包括未滿16歲或手持「行街紙」的人。
梁子超：陪同者接種或無需要
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，陪同者接種疫苗是否涉及「打尖」要視乎疫苗供應量，如數目足夠，「從便利市民角度看，沒有問題」；若不足，則「問題大點」。他相信，政府此舉是預期疫苗認受性「未必咁高」而作出的安排，認為到接種中心的長者「識行識走」，陪同者接種的安排未必有實際需要。
公務員事務局發言人表示，昨日安排了3場簡介會，向參與疫苗接種中心工作的約2000名公務員及醫護人員，簡介中心的運作模式和注意事項。接種疫苗的優次安排仍在敲定中，當局會適時公布詳情。