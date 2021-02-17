不等期刊世衛 疫苗委會倡用科興 打第二針有效率六成 低於BioNTech 95%

倘獲批 或3月與BioNTech同開打

綜合消息指出，早前已獲港府批准緊急使用的BioNTech疫苗最快下周抵港，倘科興疫苗快速獲批，或有機會於3月初與BioNTech疫苗一起供應，讓巿民選擇。按顧問專家委員會資料，科興疫苗的有效率雖高於世衛標準50％，但低於BioNTech的95%。

政府發言人稱歡迎顧問專家委員會作出建議，食衛局長陳肇始會考慮，盡快就批准認可科興疫苗作緊急使用作決定。

整體有效率五成 僅過世衛門檻

顧問專家委員會上周曾開會審批科興疫苗，會後要求科興補交接種時間及抗體水平等資料。委員會召集人劉澤星表示，年初二至初四收到科興補交的數據，委員會昨開會兩小時，一致認為科興疫苗效益大於潛在風險，建議政府批准其緊急使用。

劉澤星說，據科興資料，疫苗整體有效率約50.66%，若相隔28日才接種第二劑，有效率會升至約62.3%，故委員會建議接種者隔28日才打第二針。委員會成員許樹昌補充，據科興在巴西的第三期臨牀研究數據，約8000多人在21日內打第二針，約1500人超過21日才打第二針，由此得出有效率為62.3%的數據。

被問及疫苗整體有效率只有約五成，即使全民接種是否也無法達至群體免疫，劉澤星未有正面回應，稱科興疫苗達世衛的最低門檻、即有效率最少達50%，故認為該疫苗的效用可接受。至於疫苗對變種病毒是否有效，劉說根據內地資料，從英國等地返回內地者接種科興疫苗後也可製造抗體，但病毒會不停變種，會要求科興繼續提供對新變種病毒的數據。至於長者等群組是否適合接種科興疫苗，他說要由衛生防護中心轄下的科學委員會決定。

嚴重副作用比率較背景發病率低

至於疫苗副作用，許樹昌說，據1200萬名接種者的數據，接種科興疫苗後會有針口痛、頭痛等一般副作用，其中一半人有頭痛，但一至兩日會消失；另外，有兩宗吉巴氏綜合症和44宗面癱等嚴重副作用，而嚴重副作用比率較背景發病率低。

科興疫苗的第三期臨牀研究數據仍未在期刊發表，世衛亦未通過審批。許樹昌重申，科興疫苗第一、二期臨牀研究已在期刊發表，相信負責科興在巴西第三期臨牀研究的布坦坦研究所已向期刊交報告，但由於有同行評審等程序，估計要一段時間後才會刊登，委員會不想浪費時間，等期刊發表報告後才審批，相信有關研究「一定出到街」。

稱審批過程沒受施壓

劉澤星說，委員會是根據現時見到的資料，認為接種科興疫苗的效益大過風險，若世衛審批該疫苗時有新資料，委員會可覆核今次決定。他說這次是用科學眼光審批疫苗，過程中沒受到任何人施壓。

明報記者

（疫情第四波）

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