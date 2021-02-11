現44間儲社股額共186億元 協會稱事件不礙發展

漁農互助組織演變 漁護署長監督

香港儲蓄互助社協會會長孔慶柱接受本報訪問表示，本港儲社最早期由漁民及農民互助組織演變而來，故由漁護署長監督而非財政司長。他認為惠澤事件屬個別事件，儲社運作受法例規管，須每年向漁護署提交財務報告以作審查，每個財政年度結束後90天內須舉行社員周年會議，報告過去一年運作狀况包括財務報告，並由社員審核和通過。各儲社須設有由董事會、監察委員會、貸款委員會及教育委員會組成的「社員會議」，屬最高權力機關，擁有選舉及罷免權，以及可召開特別會議和周年會議，「真正扮演督導工作的仍是各委員會，社員有責任亦有義務知道儲社運作和業績報告」。

神父1964年在港成立首間

提到儲社歷史，協會總幹事李遠昌表示，儲社是「非為牟利、非為救濟、乃是服務」的「國際性金融合作組織」。儲社運動於1938年由歐美傳至亞洲，1960年代居港的郭樂賢神父出席亞洲社會經濟促進會時認識了這種儲蓄概念，回港後擬定推廣計劃，1964年成立本港首間「聖方濟各儲蓄互助社」，政府亦於1970年正式立法規管儲社運作。目前全球約有80個國家共逾4萬家儲社，社員人數逾1.18億。

社員須有「共同聯繫」

警隊儲社規模最大

現時本港儲社社籍的共同聯繫主要包括政府部門、機構、教會及社區等，當中以警察儲蓄互助社規模最大，社員人數逾4萬。孔慶柱表示，儲社出現之初，完全符合當年狀况，教導社員儲蓄及提供低息借貸，但隨着時代變遷，如今借貸渠道眾多，社員不再如從前仰賴儲社。為跟上步伐，協會計劃今年成立「儲蓄運動推廣委員會」，作出策略推廣方案，疫後亦會復辦各類培訓課程，提升儲社職委員訓練和儲社營運能力，例如提供理財課程為儲社開拓投資出路，以助解決資金過剩和提高派息能力等。