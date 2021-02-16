退休夫婦70萬「棺材本」未能取回 儲蓄計劃與善終服務掛鈎 信政府監管「沒戒心」

去年10月起未能收回本利

退休公務員鄭伯稱，2015年在元朗大馬路收到惠澤傳單，與妻一同加入「生前契約協會」及惠澤，其後陸續把積蓄投入惠澤的儲蓄計劃，3年間先後參與5項共9份儲蓄計劃，至今未取回存款連利息約36.8萬元；太太則先後參加4項共7份儲蓄計劃，未取回存款連利息約32.7萬元。

他稱最早於2015年7月參加的3年期定存，每年均獲派息1.2萬元，期滿後亦能取回20萬元本金，然而自去年10月起，儲蓄陸續未能派息或取回本金，例如2015年12月參加的5年期定存，他購買兩份共存款20萬元，頭4年均於每年12月獲派息1.2萬元，但去年12月期滿卻未能收回本利共21.2萬元，隨計劃送贈的蓮位回購款項亦有2.8萬元餘款未收到。

註冊地址為共享空間 兩址已遷離

鄭伯說加入惠澤後從沒受邀出席周年會議，也未收過年度財務報告，對惠澤財務狀况不了解；曾多次致電惠澤職員，亦曾按儲蓄合約載列的地址上門了解，始終未能取回款項。本報記者早前到惠澤於長沙灣道昌發商業大廈的註冊地址查訪，發現該址是社區共享空間，但未有開門；惠澤在合約上亦曾分別載有位於荃灣石圍角邨石荷樓及彩虹邨金華樓的地址，記者走訪發現分別是荃灣街坊福利會會址和香港儲蓄互助社協會會址，兩會均稱是早年應惠澤請求，借其用作辦事處，惠澤數年前已遷離。

佔積蓄大部分 夫內疚連累妻

促糾正不受金融機構規管漏洞

「我和大部分社員一樣，加入惠澤是抱着儲蓄心態，並信納惠澤是非牟利和受政府良好監管的儲社，才會沒戒心。」讓鄭伯更內疚是連累妻子，「這筆錢是我倆退休金，太慘無人道，這筆錢佔家庭積蓄大部分，完全影響我們日後生活計劃」。他認為儲社可接受存款而不受金融管理機構規管是漏洞，籲政府糾正。