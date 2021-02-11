漁署首DQ遮仔會 凍結資產 240社員390萬股金 「惠澤儲蓄社」上訴

明報記者 彭靜怡

多人疑受騙報警 涉款200萬

警方回覆本報查詢證實，去年7月接獲5名巿民報案，表示早前參加一個儲蓄互助社的儲蓄計劃後懷疑受騙，警方調查及陸續聯絡社員，至今已向24名社員錄口供，涉款約200萬元，案件暫列「求警調查」，由荃灣警區重案組第2隊跟進，暫未有人被捕。漁護署則表示，知悉有惠澤社員已報案，舉報該社管理人員或其他公司涉嫌觸犯刑事罪案，該署已向執法機構提供資料調查。

儲社協會：5年前發現問題 惠澤兩年前退會

惠澤是本港44間儲社之一，運作受《儲蓄互助社條例》規管，現約有240名社員，股份金額約390萬元。儲社鼓勵有共同聯繫的社員節儉，透過收取社員儲蓄作為股金，並以援助或生產目的借貸給社員。香港儲蓄互助社協會資料顯示，惠澤社員的共同聯繫是「香港生前契約協會」會員及其直系親屬；香港儲蓄互助社協會會長孔慶柱受訪稱，由於惠澤事件已進入司法程序，該會不便評論，但該會早於5年前發現惠澤有「問題」，尤其在財務報表上不清晰，曾多次提醒惠澤提交報表，但都無下文。他說惠澤於2009年11月成立及申請加入該會成為會員，但已於2019年3月自行退會。

漁署收投訴指違例 官倘維持DQ將清盤

漁護署表示，前年收到惠澤涉嫌違反《儲蓄互助社條例》投訴，查訊及徵詢法律意見後，由署長兼任的儲蓄互助社註冊官去年3月25日向惠澤發出取消註冊命令，以保障其社員利益，是歷來首間被該署主動發出取消註冊令的儲社。該署表示，惠澤已向區院上訴，在法院裁決前，惠澤仍是合法註冊儲社，但註冊官已發出保管資產令，任何人未經許可不得處置其資產，若法院最後維持取消註冊令，該社將進入清盤程序。

漁護署拒透露取消惠澤註冊原因，稱事件已進入司法程序，未能披露細節。翻查法例，註冊官查訊後，可根據7項理由取消儲社註冊，包括該社為非法目的而存在、無能力償付債項、故意違反法例條文等（見表）。

定存年息6厘兼獲「樂怡居」蓮位

本報接觸到其中一名報案的惠澤社員鄭伯並獲他提供文件，顯示惠澤與「樂怡居諮詢服務有限公司」有密切聯繫。惠澤多年來為社員提供不同的「定期存款」及「生前契約」善終服務儲蓄計劃，例如其中一項5年期定存計劃，年息6厘，存入10萬元每年可收息6000元，期滿本金連利息共13萬元，參加的社員並可獲樂怡居回贈價值3萬元、可供安奉去世親友的蓮位，樂怡居更承諾可以2.1萬元回購蓮位；有關儲蓄計劃的文件或合約由參加的社員與惠澤社長簽署訂立，合約蓋有惠澤印章。

社員指「樂怡居」股東任惠澤司庫

翻查公司註冊資料，樂怡居董事兼股東是一名姓馮女子，據鄭伯稱，馮在惠澤擔任司庫，社員在儲蓄計劃上的事務多與馮接洽，但近月較難聯絡到馮跟進提款事宜。本報記者本月初到馮報住的東涌住所，欲向她查詢惠澤目前運作和財務狀况，她以事件已上庭及律師交代不能向媒體發言為由，婉拒受訪，亦拒絕代為聯絡惠澤姓李社長。記者根據鄭伯提供的電話號碼多次致電李，均無人接聽或回覆。

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