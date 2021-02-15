白屋活化不全 5建築一被拆一「曬太陽」

政府產業署回覆本報查詢稱，前域多利道扣押中心東面部分屬過剩政府物業。該物業資料已上載至政府產業署網頁，供非政府機構在獲得政府相關決策局或部門的政策支持下申請租用。發言人稱，有興趣租用過剩政府物業的非政府機構應向相關決策局或部門遞交申請，以作考慮。

D座無車路可達 NGO可申租

學者：難符歧視例消防例礙活化

長春社高級公共事務經理李少文表示，若政府將D座納入活化計劃，應做好把關工作，以免古蹟被毁。港大房地產及建設系助理教授余家聲說，D座建築物依山而建，無車路直達，難以符合《殘疾歧視條例》及《消防條例》，要活化作其他用途有困難。資料顯示，D座位於扣押中心東面，面積約2088平方呎，由一條數十級樓梯連接馬路，過去屬於皇家警察政治部，至今一直空置。

芝大指流浪者易霸佔 拆C座獲批

長春社：問題可解 建築拆了就無

至於芝大範圍內的4幢建築物，當中C座已拆卸。校方向城規會提出規劃申請時表示，由於C座位於山坡上，沒車路到達，亦容易遭流浪者霸佔，影響市民安全，最後獲批拆卸。李少文對此表示可惜，認為這些都是可解決的問題，「拆卸了就沒有了」，影響了前域多利道扣押中心的完整，又認為不應以歷史建築去遷就新建築物。

（城市保育）