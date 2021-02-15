同期建造 兩炮台荒廢未評級 學者：極具歷史價值應復修

30年代建成 二戰攔截闖維港敵軍

余家聲說，外國亦有復修炮台的例子，較簡單的做法是仿效新加坡將炮台復修後，在旁邊加設解說牌及軍人像，成為旅遊景點，讓市民及旅客認識香港歷史；加拿大亦有大學在炮台遺址興建博物館，將遺址與建築融合。他說本港不少軍事遺址有待發掘，並不局限於「有形」的建築物，亦有戰線遺址，認為古諮會應考慮評級。

沿芝加哥大學香港中心旁邊樓梯往下走，沿途會經過3號銀禧炮台，校方豎立的解說牌指1號及3號炮台設計與2號炮台相若，各個炮台都有一個圓形的鋼筋混凝土結構用來安裝大炮。

銀禧炮台的前身是1900年代建成的摩星嶺練習炮台，英軍在1938年安裝了銀禧炮台的3門大炮作近岸防衛，依靠摩星嶺炮台的長程大炮提供掩護。3座炮台位置利用本身所處地勢，以取得最佳的橫向發射覆蓋範圍。1號和3號炮台已荒廢多時，本報記者所見，3號炮台外表殘破不堪，幾乎被雜草掩沒。

前域多利道扣押中心建於1950年代初，起初是英軍皇家工程兵的會所，1950年代末起為警務處政治部使用，1967年香港發生暴動，該中心曾用作囚禁政治犯。隨着警方政治部於1995年解散，扣押中心一直空置，直至2013年芝加哥大學獲批將中心部分建築物改建為校舍。

（城市保育）