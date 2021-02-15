古蹟辦誤判 「白屋」炮台遭拆牆 芝加哥大學改建校舍 損三級歷史建築

芝大獲批前域多利道扣押中心用地

遺址豎牌解說：誤當外牆「後加建築」

芝加哥大學布思商學院（Chicago Booth）2013年獲政府批准，將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，該校舍已於2018年起運作。李少文表示，該校開放予公眾參觀後，發現校方在2號銀禧炮台旁邊豎立的解說牌，除了介紹炮台歷史，亦提及弧形外牆被拆的始末：「在2013-2015年間進行的初步勘察，認為炮台弧形外牆屬後加的建築物的一部分，因而在大學施工期間將此外牆拆掉。但其後在詮釋及策展團隊進一步研究時，發現被拆去的弧形外牆原屬2號炮位不可分割的一部分，是認識過去防衛歷史的重要原（元）素，大學於是保留了弧形外牆的痕跡作詮釋用途。」

長春社質疑刪解說圖掩飾 校方稱原欲更新

本報記者本月初隨李少文到2號炮台，發現該段文字被刪去。李少文稱，該解說牌其他內容沒有變動，只刪去拆牆一段文字，質疑校方企圖掩飾真相。李少文又稱，弧形外牆是炮台的一部分，不明白古蹟辦當年為何批准拆卸，「看不到拆卸外牆有什麼實際作用」。港大建築學院房地產及建設系助理教授余家聲表示，2號炮台的弧形外牆本身是炮台的一部分，於1950年代被皇家工兵改建成宿舍的其中一幢牆，對該幅牆被拆感可惜。

芝加哥大學發言人表示，去年2月起，由於疫情而暫停對外開放，校方趁此機會保養和更新文物展示設施，包括更新開始褪色的2號炮台解說牌，其間發現2號炮台的解說牌「未能清晰顯示其在炮台遺址所展示的痕迹的位置，引起不少訪客有所混淆」，「在未經仔細考量及討論下，決定先將該段文字移除」，大學團隊已察覺做法不適合，已即時還原原有的解說牌內容。

「重建不能還原」 保留外牆接地痕迹

至於2號炮台外牆在校園施工期間被拆，芝大發言人稱，在項目初期階段，認為拆去弧形外牆會有助還原炮台原來佈局，惟後來進一步研究發現外牆為炮台一部分，考慮到即使重建亦不能還原其原來面貌，最終決定保留外牆連接地下的痕迹，作為展示用途。

古蹟辦曾視察 認同拆除「助彰炮台價值」

校方後交新資料 證牆與炮台一體

古蹟辦指出，政府以私人協約方式將前域多利道扣押中心用地批予芝加哥大學香港中心活化為其校園之用。按批地要求，校方須向古蹟辦提交保育管理方案，按大學於2016年提交的研究資料，2號銀禧炮台後方的弧形牆為後期加建，影響炮台原有的空間佈局，故校方建議將宿舍拆除。古蹟辦審視研究資料並作實地視察，認同拆除工人宿舍有助彰顯炮台價值，故不反對拆牆，惟校方於2018年找到新資料，顯示弧形外牆為原有防衛系統的一部分，在後期加建工程中才成為工人宿舍的外牆。由於當時弧形外牆已被拆除，校方保留了牆壁連接地下的痕迹，並以文字詮釋過往的改動。

明報記者 馬耀森

（城市保育）

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