港台髮型師初確19人檢疫 今停《城市論壇》

光頭主持須檢疫 潘杰寧指安排亂

據悉，該髮型師負責《議事論事》和《城市論壇》等節目。《議事論事》主持、立法會前主席曾鈺成回覆稱已獲港台通知，而該髮型師沒為他理髮。勞福局長羅致光曾參與2月11日播出的議事論事，其新聞秘書回覆說，港台確認羅致光錄影當日該髮型師不在場，但羅會檢測。議事論事另一主持余若薇至截稿前未回覆。

港台回覆查詢稱，該形象設計組髮型師過去兩周均有上班及有戴口罩。港台主持鄭萃雯曾在2月11日的年三十晚節目接觸他，她昨午向本報說已獲通知要執拾物品，待確認檢疫，感到「好唔安樂」。她說當日化妝間的人全都戴口罩，「化妝只是化半塊臉，莫說set頭」。

港台主持潘杰寧昨晚向本報稱，她2月10日到港台拍《日常8點半》，該髮型師為她「整頭」，大家全程戴口罩，以她所知鄭萃雯及另一主持泰山昨要等檢疫，「其實都幾混亂，我被髮型師set頭要隔離，但好似泰山係光頭，冇畀佢set頭又要，因為同一個空間出現過，但又有啲同事唔使。大家心情都好矛盾，全日就不停擔心唔知要唔要隔離」。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，化妝間空氣或不夠流通，且吹頭屬近距離接觸，雙方戴口罩都仍有風險。不過他認為，比起在髮型屋，電台造型時間應較短，故曾由該髮型師造型的人風險未必很高。

（疫情第四波）