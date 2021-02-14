昨增12宗 第四波新低 小童群益會職員確診 曾出席多場小組活動

同場1人初確 參與者須檢疫

昨確診的29歲女子（第10758宗）是香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心的職員，她於2月7日喉嚨痛，9日最後上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該職員曾參與多場小組活動，每次約10人，其中在2月3日一場有另一人初步確診。張說暫未知活動內容，也未知出席者年齡，雖然參與者有戴口罩，但仍有傳播風險，故參與者須檢疫，仍在了解涉及人數，該中心要關閉14日。

男保安確診 源頭不明

曾鵝頸橋街市西九高鐵站工作

另一源頭不明患者是39歲男保安（第10759宗），他在2月6日頭痛，2月6至8日在鵝頸橋街市工作，2月10日在西九高鐵站與3名工作人員一同工作，3人須檢疫。此外，房屋署昨公布沙田禾輋邨富和樓的外判女保安員確診，她居於禾輋邨，是一宗早前富和樓確診個案的密切接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，小童群益會小組活動的參與者雖戴口罩，但愈來愈多證據證明，在通風不佳的室內環境可能有氣霧傳播，而外科口罩並非完全密封，若同場有染疫者，其他人有感染風險。

他又說，保安接觸人較多，故受感染風險較高，若轉換不同場地工作，例如替更保安，接觸的人或更多，但他在每處逗留時間較短，故傳播風險未必更高。他認為，有保安確診後，首先應檢測其他保安員，看是否有其他人受感染，一旦有更多保安染疫，則相關場所的其他人也應檢測，例如街市檔主等。

陳漢儀：確診減或因新年不願求醫

昨增12宗確診，包括兩宗輸入個案。陳漢儀說，昨確診相對少，可能因市民在農曆新年期間不願求醫，以及很多診所休息，但社區仍有傳播鏈，若市民鬆懈，個案或會回升。她又說，市民出現病徵不要等假期完了才求醫，也不要發病後仍和親友聚會，要盡快檢測。

（疫情第四波）