借廁所直入 處所登記資料手法各異 另一運動場 有核實市民電話

長者稱無帶電話 職員未能核實下放行

本報記者昨午以市民身分到銅鑼灣運動場，兩名女職員要求記者掃描安心出行二維碼或登記資料，記者填寫姓名、電話、日期及入場時間，沒填預計離開時間，職員沒理會，亦沒即場致電該號碼以核實身分便放行。15分鐘後，一名婆婆完成登記獲准入場，一名男職員突現身並要求即場核實電話，婆婆說「我無帶電話喎」，男職員問其家居電話號碼及是否有人在家，婆婆稱家中無人，職員及後放行。

婆婆是緩跑徑使用者，她向記者表示平日出門行山或跑步很少帶電話，對於職員核實電話處理手法不一，她批評制度「多餘」。另外，記者觀察約30分鐘後，至少10人選擇即場登記，沒人使用安心出行。

一名母親帶幼兒進入銅鑼灣運動場時，向兩名女職員稱「借廁所」，二人沒要求她登記；現場所見，她和兒子從廁所步出後離開。本報記者其後到將軍澳運動場表示只是「借廁所」，職員要求記者登記資料，並隨即試撥號碼，檢查電話屏幕有否來電顯示後，記者才獲准進場。

黃先生一行三人昨早到車公廟祈福，他說只需其中一人登記資料便可三人入廟，質疑「個制度無乜用」。不過本報記者昨午在銅鑼灣運動場觀察所見，一名男子帶同兩名長者進場，三人均須登記資料。

車公廟三人行只記一人 市民質疑「無乜用」

「安心」逾64萬下載 張建宗：料續升

政務司長張建宗昨在商台節目《政經星期六》表示，安心出行程式下載量由2月4日約47萬增至12日晚約64.4萬，形容是很好的指標，相信未來幾日會繼續上升。對於市民如進出處所不願掃碼，處所是否很難處理，他說相信文化改變需要時間。香港餐飲聯業協會會長黃家和接受查詢時說，憂慮要求食客用安心出行或有人會故意留難，要登記客人資料則恐造成前線員工與食客爭執，稱業界遇到這些情况只能報警。

明報記者 郭咏冰

（疫情第四波）