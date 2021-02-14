粵港澳通關不排除須先打疫苗 張建宗：疫情穩健向下可爭取 工盟：需尊重港人選擇權

張：通關沒「硬指標」 再與內地討論

核數師稱倘要注射會拒赴公幹

政務司長張建宗昨日在商台節目《政經星期六》表示，恢復通關沒有「硬指標」，但如果本港疫情一路穩健向下和受控、愈來愈少不明源頭個案，他又舉例如果每日只有數宗確診個案，其他地方會對香港較安心，有機會爭取與廣東省及澳門通關。被問到日後會否要先接種新冠疫苗才能到內地，張建宗稱不排除，會再與內地方面討論。被問到會否安排市民到內地接種中國疫苗，他指要視乎內地看法，及會否為港人提供接種服務，非香港行政機關可決定。

根據規劃署2019年發布的《2017年跨界旅運統計調查》，平均每日往內地公幹和上班的人次分別為4.59萬和1.66萬。在會計公司任核數師的C小姐（化名）疫情前會到內地公幹，她說暫時對疫苗無信心，擔心副作用，若公司要求她注射疫苗以便到內地，她會拒絕前往，但估計業內不少人要「硬食」。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀則希望政府爭取盡快通關，又贊成接種疫苗作免檢疫過關條件。至於是否多僱主和僱員願意接種，麥相信如日後去旅行前要打疫苗，各界會很踴躍接種。

蒙兆達：萬計人需往返工作 鄧家彪促爭接種者免檢疫

職工盟總幹事蒙兆達稱有數以萬計港人需往返內地工作，包括貨車司機，教育工作者和社工要北上交流和培訓，有金融、保險、會計從業員亦要到內地提供服務。他指新冠疫苗研發時間短，副作用和成效未完全清晰，是否接種亦應屬市民自主選擇權利。蒙兆達促港府與內地談通關條件時，不應貿然答應必須接種疫苗作為條件，要尊重港人的權利，「政府唔好慷他人之慨，身體係人哋嘅」；即使接種成為過關條件，僱主亦無權要求僱員必須接種，需尊重僱員選擇，為不接種者作適當的工作調整。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪希望港府能「進取一點」，爭取到接種者可完全免檢疫往返，但接種不應成為唯一過關條件，應維持無接種者可在接受檢疫下過關。至於僱主是否能要求僱員接種，他認為要視乎要求是否合理及會否對其身體造成風險，例如有高傳播風險行業要求接種可能合理，但若有醫生證明僱員不適宜接種疫苗，僱主仍解僱不接種者應屬不合法。

旅發局稱支持推「疫苗護照」 籲放寬本地遊

對於日後出行前或要先接種疫苗，旅遊發展局主席彭耀佳昨日在港台節目《星期六問責》表示，疫苗可令每個地方的市民均受保護，各地有信心迎接旅客，旅客亦能盡情玩和消費，支持推行「疫苗護照」，但需要政府之間做互認工作。彭續稱，復辦本地團能令旅遊業界維持生計，希望隨着放寬食肆等措施後疫情仍持續穩定時，政府考慮放寬本地遊，而如果一團上限30人就「相當唔錯」；當疫症過後重啟旅遊，他料會以短途客為主。

張稱新年後或再封區：大家忍多陣

此外，張建宗說，視乎疫情發展，農曆新年後不排除再封區檢測，又指如過年後出現群組爆發會是「大挑戰」，呼籲市民勿掉以輕心，「忍多陣，都捱咗咁耐，呢幾日係關鍵」。他又稱如新年後開放食肆和處所後疫情仍無問題，可進一步放寬防疫措施，就「大家都開心」。

明報記者

（疫情第四波）

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