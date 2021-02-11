深圳禁直入裝貨 40跨境司機恐停工

稱歲晚難覓「騎師」 昨有人獲放行

跨境貨車司機張先生說，前晚收到深圳當局通知，昨早9時起需安排內地司機（俗稱「騎師」）接駁駕駛貨車到平湖裝卸貨物，不能自行到平湖運貨。張先生徹夜聯絡約10名內地「騎師」，「個個都返鄉下過年，根本無人肯做」，僧多粥少下有「騎師」更索價2000元一程。

張先生批評措施變得太急，「我一程賺一二千港元，請完騎師變成白做」，但因供養一家大細，只能「做得一日得一日」。但他透露，昨午2時許曾出示「健康碼」駛入平湖街道獲放行，不知放寬原因，亦未知今日有何安排，若仍未找到「騎師」只能被迫停工。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手批評新措施「離譜」，業界或被迫無工開，平日約37至39名本港貨車司機直接駛入平湖裝貨，已向運輸署反映意見，希望能與內地當局溝通。

菜商憂影響供應

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌說，本港約八至九成蔬菜從內地運港，平湖區的加工場佔其中兩成，影響不算太大，暫未見對鄰近海吉星蔬菜批發市場供貨有影響。他說暫未有缺貨情况，相信對今日菜價影響不大，但未來數日則可能會菜價上漲。

佐敦經營菜檔的黃女士稱，現時蔬菜供應充足，而本港食肆禁晚市堂食，對內地蔬菜需求減少，暫時未見缺貨。她續說，農曆新年前普遍菜價較貴，但並非因為缺貨。

（疫情第四波）